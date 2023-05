CAMMINANDO L’AQUILA: RIPRENDONO LE PASSEGGIATE DENTRO E FUORI LE MURA CON TANTE NOVITA’

L’AQUILA – L’associazione di promozione sociale CulturAQuila, affiliata alle ACLI aquilane, riprende le attività del ciclo Camminando L’Aquila, passeggiate tematiche storico-culturali che dal 2018 animano la città dell’Aquila e che l’anno scorso sono confluite in un volume dal titolo omonimo.

Iscrizioni entro il 25 maggio per poter partecipare alla prima passeggiata, prevista per il 3 giugno, data in cui quasi 600 anni fa gli aquilani festeggiarono la vittoria sul più temibile capitano dell’epoca, Andrea Fortebraccio, che aveva assediato la città per un lungo anno, uscendone sconfitto.

La preziosa collaborazione con la Compagnia Rosso d’Aquila porterà i partecipanti non solo alla scoperta di uno dei momenti più importanti della storia aquilana, ma anche a visitare un accampamento, a partecipare ad un convegno, in una tre giorni dedicata alla Battaglia di Bazzano del 1424.

Poi sarà la volta di Collepietro il 4 giugno, nella piana di Navelli, borgo dove i suoi abitanti hanno dato vita ad un’installazione di uncinetti che sarà visibile per tutta l’estate dal titolo “Il filo che lega”.

A luglio ci sarà una nuova edizione della camminata dedicata alle donne che hanno fatto la storia dell’Aquila e una dedicata al liberty e ai ruggenti anni ’20 nel capoluogo abruzzese, quest’ultima in collaborazione con la sezione aquilana di Italia Liberty.

Ad agosto tornerà la misteriosa passeggiata dedicata all’Aquila, a Gerusalemme e ai Templari, che indaga il legame leggendario tra la città Santa e L’Aquila, mentre a settembre si tornerà a camminare all’ombra delle antiche mura aquilane.

Tra le novità ci saranno passeggiate a Fagnano, Bominaco, Sulmona, sull’altopiano delle Rocche, nelle aree archeologiche e si andrà a spasso con gli amici a quattro zampe.

Per informazioni è possibile scrivere a [email protected] oppure visitare la pagina Facebook o Instagram dell’associazione o chiamare ai numeri 3406698639 (Luisa) e 3478798647 (Alessandro).