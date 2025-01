CAMMINI D’ABRUZZO: BANDO REGIONE PER VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E SERVIZI

L’AQUILA – Pubblicato l’avviso per la “Valorizzazione dei cammini d’Abruzzo con potenziamento delle infrastrutture e de servizi, per un importo complessivo di 2.500.000 euro.

A comunicarlo, in una nota, il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale con delega al Turismo Daniele D’Amario.

“Si tratta di un intervento previsto nell’Accordo per la coesione 21-27 – spiega D’Amario – Attraverso le risorse della Programmazione FSC 21/27, si è inteso favorire gli investimenti sulle infrastrutture e sui connessi servizi di accessibilità e di valorizzazione dei Cammini”.

Di seguito la nota completa con i dettagli.

L’Avviso, infatti, intende sostenere sia i Cammini già iscritti nel Registro Regionale di cui alla L.R. 15-2-2023 n. 10 “Disciplina del sistema turistico regionale” sia favorire l’iscrizione di nuovi Cammini.

La dotazione finanziaria dell’ Avviso è di € 2.500.000,00 a valere su fondi della Programmazione FSC 21/27.

I beneficiari/attuatori del contributo sono i Comuni della Regione Abruzzo sui territori dei quali ricadono i Cammini.

Per i Cammini già iscritti al Registro regionale, la domanda di contributo deve essere presentata da un Comune proponente, d’intesa con l’Organo di Governo del Cammino già individuato.

Per i Cammini non iscritti al Registro regionale, la domanda di contributo deve essere presentata da un Comune proponente e, contestualmente, dovrà essere individuato l’Organo di Governo del Cammino ai sensi dell’art. 2 del “Disciplinare attuativo del Registro Regionale dei Cammini” di cui alla DGR 903 del 20/12/2023.

Il contributo è concesso per la realizzazione di un progetto unitario.

Sono ammissibili a contributo i seguenti interventi:

a) interventi di miglioramento dei percorsi, utili ad assicurare la piena accessibilità e fruibilità, inclusi lavori e opere per il ripristino della percorribilità, installazione di segnaletica direzionale/informativa e di sistemi per l’orientamento, creazione di sistemi e postazione di sicurezza e l’installazione di dispositivi di primo soccorso, digitalizzazione dei percorsi e degli accessi, anche mediante il ricorso a tecnologie innovative;

b) interventi per la realizzazione o l’adeguamento strutturale, funzionale e impiantistico di immobili o strutture pubbliche, finalizzati all’attivazione, all’interno degli stessi, di uno o più servizi per la fruizione turistica del cammino;

c) interventi di promozione turistica di specifici cammini, attraverso azioni e strumenti anche digitali, per la promo-commercializzazione turistica dei cammini, incluse campagne di comunicazione, azioni business to business atte a favorire la veicolazione dell’offerta su specifici mercati, organizzazione e realizzazione di eventi a partecipazione gratuita

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 15:00:00 del 14/01/2025 e fino alle ore 14:59:59 del 27/02/2025 attraverso lo sportello digitale della Regione Abruzzo, sotto la voce “Catalogo servizi” / Sezione “Sportello Turismo e Sport”/Procedure aperte/ Valorizzazione dei Cammini d’Abruzzo con il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi

https://www.regione.abruzzo.it/content/contributi-la-valorizzazione-dei-cammini-dabruzzo