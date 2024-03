“CAMMINO DELLA LINEA GUSTAV”: IL PARCO INCONTRA I COMUNI IL 28 MARZO A LAMA DEI PELIGNI

SULMONA – Il Parco Nazionale della Maiella ha convocato un incontro per giovedì 28 marzo al Centro Visite di Lama dei Peligni (Chieti) con i Comuni che rientrano, per ragioni storico-geografiche, tra le tappe incluse nel progetto “Cammino della Linea Gustav”. L’appuntamento sarà l’occasione di un confronto con i rappresentanti degli enti locali che potranno esporre ogni eventuale esigenza e contribuire con le loro proposte a migliorare il progetto.

Il Cammino della Linea Gustav, all’interno del Parco, si estenderà lungo le pareti della Maiella Orientale fin oltre i Monti Pizzi, con un tracciato parte di un percorso di circa 300 km che congiungeranno la costa Adriatica con la costa del Mar Tirreno, da Ortona ad Anzio, passando per Cassino. In base al protocollo concluso con i Gal Costa dei Trabocchi e Maiella Verde l’itinerario assocerà percorsi ciclabili e pedonali garantendo più opzioni al visitatore e quindi una più ampia offerta turistica. La Costa dei Trabocchi si potrà così arricchire di un’importante espansione della ciclovia verso l’interno e alla scoperta del versante orientale del Parco Maiella; i territori vicini alla montagna potranno godere di un nuovo accesso che porterà nuovi flussi turistici compatibili con le eccezionali risorse ambientali. Il percorso, che si rivolge ad un target di turismo esperienziale, non ha come obiettivo solo quello di commemorare i luoghi in cui si è combattuta la Seconda Guerra Mondiale, ma anche quello di dare nuova vita a quei territori, considerando che il Parco (e Geoparco Unesco) non è un’attrattiva solo nazionale, ma un punto di riferimento nel panorama internazionale. Solo dopo aver raccolto le proposte e aver valutato le esigenze dei Comuni interessati il Parco Nazionale presenterà, insieme al Gal Costa dei Trabocchi e al Gal Maiella Verde,

il progetto finale di valorizzazione territoriale. I Comuni coinvolti in questa prima fase di sviluppo del Cammino sono: Ateleta, Campo di Giove nell’Aquilano, Civitella Messer Raimondo, Fara San Martino, Gamberale, Guardiagrele, Lama dei Peligni, Lettopalena Montenerodomo, Palena, Pizzoferrato, Palombaro, Taranta Peligna e Pennapiedimonte nel chietino, e ancora nell’Aquilano, Pescocostanzo, Rivisondoli, Roccaraso,