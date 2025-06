CAMMINO DELLA PACE: COMUNE DI GUARDIAGRELE OTTIENE FINANZIAMENTO DI 250MILA EURO

GUARDIAGRELE – Il Comune di Guardiagrele, che partecipato, nella qualità di comune capofila assieme ad altri 10 comuni, al bando della Regione Abruzzo sui “Cammini”, dopo l’esame della commissione regionale, comunica che è arrivata la conferma del finanziamento di 250.000 euro finalizzato alla valorizzazione del “Cammino della Pace”.

Lo fa sapere in una nota il sindaco Donatello Di Prinzio.

Il contributo economico – viene spiegato – sarà destinato al potenziamento delle infrastrutture e dei servizi lungo il percorso, con l’obiettivo di rendere l’esperienza dei camminatori più sicura, accessibile e ricca di contenuti. L’intervento rientra all’interno delle politiche regionali di promozione del turismo lento, sostenibile e culturale, e rappresenta un importante riconoscimento per il valore storico, naturalistico e spirituale del cammino che attraversa il territorio guardiese.

“Questo finanziamento – dichiara il sindaco Di Prinzio – rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare l’identità del nostro territorio e promuovere uno sviluppo turistico rispettoso dell’ambiente e della nostra storia. Il Cammino della Pace potrà così diventare sempre più un punto di riferimento per pellegrini, turisti e cittadini, offrendo un’esperienza autentica e ben strutturata”.

I lavori e gli interventi previsti saranno avviati nei prossimi mesi e interesseranno tutti gli 11 comuni, con riguardo alla manutenzione straordinaria del percorso e la predisposizione di un’app collegata a dispositivi di georeferenziazione posizionati lungo il tracciato. Inoltre, ci sarà la ristrutturazione dell’edificio comunale in località Bocca di Valle, che verrà adibito a sede del Cammino, che accoglierà pellegrini e visitatori. Ma anche la ristrutturazione di altri due luoghi di interesse nei Comuni di Rapino e Serramonacesca.

“È questo un altro grande obiettivo raggiunto per l’incremento turistico, per la nostra città, per tutti i Comuni del Cammino della Pace e per tutti coloro i quali vorranno godere di questa rinnovata realtà”, conclude il primo cittadino.