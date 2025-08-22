“CAMMINO DI SAN DOMENICO ABATE”: SI RINNOVA LA TRADIZIONE TRA COCULLO E VILLALAGO

COCULLO – “Una tradizione che mira a consolidare la sinergia ormai consolidata tra i paesi della Valle del Sagittario, nel nome della comune devozione a San Domenico Abate”.

Lo spiega in una nota il portavoce Pasquale D’Alberto al termine del pellegrinaggio del cammino di San Domenico Abate, da Cocullo a Villalago (L’Aquila).

I fedeli, oltre trenta, hanno visitato le maggiori attrattive del territorio, dall’oasi di Cavuto diretta da Sefora Inzaghi (a cui si riferisce la foto), a Castrovalva, all’eremo sul lago di San Domenico a Villalago (L’Aquila).

Tra gli altri hanno parteipato, l’ingegner Piero Rovigatti, estensore del progetto che i comuni hanno presentato al bando della Regione sui cammini, e il professor Flavio felice dell’Università del Molise, insieme, naturalmente, al sindaco di Cocullo Sandro Chiocchio ed alla direttrice della Riserva Lago Pio Silvia Di Paolo.

Il cammino è stato organizzato, guidato e diretto dalla guida Aiggae Luciano Di Berardino, insieme all’Associazione Di Nola di Cocullo (L’Aquila).

Sabato 31, in occasione della rappresentazione del Miracolo del lupo, che si svolgerà a Villamagna nel giorno della festa dedicata a san Domenico, altra tappa del Cammino da Pretoro a Villamagna, via Fara Filiorum Petri”.