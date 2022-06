CAMMINO GRANDE DI CELESTINO: IL 22 GIUGNO L’INAUGURAZIONE

L’AQUILA – Duecentoventicinque chilometri che uniscono il cuore dell’Abruzzo al mare Adriatico, toccando luoghi straordinari: dalla Basilica di Collemaggio lungo la Valle dell’Aterno, tra paesi medievali e siti archeologici, fino alla Valle Peligna e alla Maiella; da qui tra gli eremi e i santuari della Montagna Madre fino al mare di Ortona.

Verrà inaugurato il prossimo 22 giugno il “Cammino grande di Celestino”, con la piena operatività delle nuove tappe che andranno dall’Aquila a Sulmona e da Serramonacesca a Ortona.

Nel novembre 2021 a L’Aquila, con la Regione Abruzzo, il Parco Nazionale della Maiella lanciò l’idea di trasformare lo storico Cammino di Celestino alla Maiella in un grande tracciato che congiungesse i luoghi del Papa eremita e che entro il Giubileo del 2025 collegasse Roma a Vieste: “Si tratta di un risultato frutto della piena sinergia tra Parco Nazionale della Maiella, Consiglio Regionale d’Abruzzo e Parco Regionale Sirente Velino con un fondamentale supporto dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere”, si legge in una nota.

L’evento si svolgerà nella Chiesa di Santo Spirito nella Badia Morronese a Sulmona (L’Aquila), il 22 giugno prossimo alle ore 11.00.

Nel programma è prevista la visita alla Badia Celestiniana e alla Mostra Maiella, Domus Christi, Domus Naturae per le ore 10.00.

Durante l’inaugurazione interverranno: Gianfranco Di Piero, Sindaco di Sulmona; Federica Zalabra, Direttrice Regionale Musei Abruzzo – MiC; Lucio Zazzara, Presidente del Parco Nazionale della Maiella; Francesco D’Amore, Presidente del Parco Regionale Sirente – Velino; Marco Marsilio, Presidente della Giunta Regionale Abruzzo; Lorenzo Sospiri, Presidente del Consiglio Regionale Abruzzo.

Coordina: Luciano di Martino, Direttore del Parco Nazionale della Maiella.

Ci saranno le Musiche del Coro dell’Accademia di Pescara. Pianista, Alberto Ortolano.

Direttore, Pasquale Veleno. In programma, brani di F. Vavilov, J. Rutter, W. A. Mozart, G. Susana, G. Young.

Nei suoi 225km di lunghezza, il cammino grande di Celestino prevede 13 tappe (sottoelencate).

Valle dell’Aterno, Fontecchio, Castelvecchio Subequo, Valle Peligna, Raiano, Sulmona, Morrone e Maiella, Badia Morronese, Pacentro, Caramanico Terme, Decontra, Fonte Tettone (Maielletta), Macchie di Coco (Roccamorice), Manoppello o Serramonacesca, finis terrae, San Martino sulla Marrucina, Crecchio, Ortona.

Riferimento per le informazioni: promozione@parcomaiella.it