“CAMPAGNA AMICA”: DOMANI INIZIATIVA DI COLDIRETTI L’AQUILA CON 10 STAND A PIAZZA DUOMO

L’AQUILA – Coldiretti e Campagna Amica saranno nella piazza principale del capoluogo di regione, storicamente culla del mercato cittadino, con dieci stand dalle 8 alle 13 per far conoscere le eccellenze territoriali e sensibilizzare i consumatori sul made in Italy agroalimentare.

Tra le eccellenze presenti nel mercato contadino caratterizzato dai tradizionali gazebo gialli: tartufi, zafferano e legumi, conserve e olio extravergine, salumi e formaggi, mais nero, pasta, farina, birra e legumi. “Coldiretti e Campagna amica tornano ancora una volta nella piazza dello storico mercato per incontrare gli aquilani e far conoscere le eccellenze delle campagne abruzzesi – dice il presidente di Coldiretti L’Aquila Alfonso Raffaele – l’evento si riperterà anche il 25 aprile, il 27 aprile e il primo maggio”.