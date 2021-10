CAMPAGNA ANTINFLUENZALE, LUNEDI’ 11 OTTOBRE AL VIA NELLE ASL DI PESCARA

PESCARA – In linea con quanto stabilito a livello regionale, anche presso la Asl di Pescara lunedì 11 ottobre 2021prende avvio la Campagna antinfluenzale 2021-2022.

In queste ore sono in elaborazione: le modalità di somministrazione dei vaccini all’interno delle strutture ASL, sia per i dipendenti sia per gli assistiti di Mmg e Pls che non partecipano alla campagnavaccinale; l’organizzazione dei contatti telefonici per la ricezione delle richieste/prenotazioni da parte di utenti ed altri Servizi; modalità di distribuzione e somministrazione dei vaccini in arrivo nei prossimi giorni.

In data odierna, presso la Uoc di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica (Iesp), è prevista la prima delle tre consegne del vaccino tetravalente adiuvato destinato agli ultra 65enni.

La seconda e terza consegna sono previste rispettivamente nei giorni 07 e 08Ottobre 2021.

In totale è prevista la consegna di circa 40.000 dosi.

Le consegne saranno ripartite tra la sede centrale del Servizio Iesp, in v. Paolini, 47 e le sedi distrettuali della ASL.

I MMG sono stati invitati a ritirare le dosi di vaccino necessarie per i propri assistiti secondo modalità che seguono.

I Medici che afferiscono alla sede centrale di Pescara e per quelli delle località limitrofe potranno recarsi presso l’ambulatorio vaccinale della Uoc Iesp in via R. Paolini, 47 – Pescara (piano terra) con il seguente calendario:

Mercoledì 06 Ottobredalle 15.00 alle 18.00 – dalla lettera A alla lettera D

Giovedì 07 Ottobredalle 15.00 alle 18.00 – dalla lettera E alla lettera M

Venerdì 08 Ottobre dalle 15.00 alle 18.00 -dalla lettera N alla lettera Z

I Mmg afferenti ad altre sedi distrettuali potranno raccordarsi con i medici vaccinatori delle sedi di riferimento, come di consueto.

Sarà cura di questo Servizio aggiornare tempestivamente il presente comunicato con ulteriori informazioni.