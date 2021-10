CAMPAGNA NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE: OLTRE 300 VOLONTARI E 500 ASSOCIAZIONI ABRUZZESI COINVOLTI

L’AQUILA – Volontariato di protezione civile, Istituzioni e mondo della ricerca scientifica tornano in piazza per diffondere la conoscenza dei rischi naturali nel nostro Paese e delle buone pratiche di protezione civile. Le principali piazze dei quattro capoluogo di regione e di altri 10 comuni abruzzesi saranno teatro, domani 24 ottobre, dell’evento nazionale di sensibilizzazione e di prevenzione IO NON RISCHIO: indetto dalla Protezione Civile Nazionale in collaborazione con le Regioni italiane e con il mondo del Volontariato di protezione civile e della Ricerca scientifica per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i cittadini sui rischi e sulle prime misure da adottare.