CAMPAGNA VACCINALE TEAM MOBILI NELL’AQUILANO: 10 COMUNI COVID FREE, 660 SOMMINISTRAZIONI

L’AQUILA – “Con questa campagna di vaccinazione nei dieci piccoli comuni del nostro territorio, abbiamo dimostrato che le istituzioni arrivano ovunque e sono attente alle aree marginali, isolate. Abbiamo risparmiato risorse umane, impegnate già nelle vaccinazioni negli hub. E abbiamo ottenuto un altro grande risultato: ci avvicinano alla stagione estiva, e questi dieci comuni, che hanno una capacità attrattiva e una valenza turistica, oggi sono di fatto covid free”.

Così il sindaco Pierluigi Biondi ha illustrato al fianco del presidente della Regione, Marco Marsilio, il bilancio al termine della campagna di vaccinazione dei team mobili, quattro dell’esercito, e quattro dei carabinieri, nei primi dieci comuni dell’Aquilano.

Sono state 660 le persone vaccinate, nei comuni aquilani di San Benedetto in Perillis, Collepietro, Calascio, Ofena, Carapelle Calvisio, Castelvecchio Calvisio, Castel del Monte, Caporciano, Villa Santa Lucia e Santo Stefano di Sessanio, grazie al supporto dei mezzi e uomini dell’esercito e dei Carabinieri, in stretto coordinamento della Asl. Dei 660 vaccinati 620 hanno ricevuto il vaccino Johnson, mentre per gli altri erano richiami Pfizer.

L’iniziativa è stata proposta e discussa dal sindaco Biondi in occasione della visita a L’Aquila del generale Francesco Figliuolo, commissario all’emergenza covid, e si è avvalsa dai team vaccinali militari messi a disposizione dalla Struttura commissariale. Di fatto l’Abruzzo ha recitato il ruolo di apripista per iniziativa analoghe negli altri piccoli centri ed isole nell’intero territorio italiano,

Presenti in conferenza stampa oltre a Biondi e Marsilio, il Colonnello medico dei Carabinieri, Salvatore Falvo, coordinatore nella campagna di vaccinazione, il Comandante dei Carabinieri, Nazareno Santantonio, il manager della Asl 1, Roberto Testa, il direttore sanitario della Asl 1, Alfonso Mascitelli, il Maggiore del Nono Alpini, il tenente colonnello Luca Zappacosta, il Commissario della Comunità Montana, Paolo Federico, l’Assessore regionale con delega alle Aree Interne, Guido Liris. Ed ancora i sindaci Mauro Colangeli (Collepietro), Ludovico Marinacci (Calascio), Laura D’Abrizio (San Benedetto in Perillis), Antonio Silveri (Ofena), Luigina Antonacci (Castelvecchio Calvisio), Domenico Di Cesare (Carapelle Calvisio), Matteo Pastorelli (Castel del Monte), Fabio Santavicca (Santo Stefano di Sessanio), Paride Ciotti (Villa Santa Lucia) e Ivo Cassiani (Caporciano).

Il colonnello Falvo nel suo intervento ha ricordato che “in queste circostanze di eventi epocali non si può ragionare sulle medie, bensì sulle mediane, ovvero sulle fasce maggiormente colpite dalla malattie. Quella mesa in campo nei 10 comuni è una strategia vincente, in base al fatto che era controproducente andare in un luogo isolato quattro volte e vaccinare in base alle fasce di età”.

E ha aggiunto: “Nei 10 paesi abbiamo vaccinato 660 persone, ma inizialmente se ne erano prenotate 440, è bastato il nostro arrivo per convincerne altre. Tutti hanno compreso che eravamo lì per garantire a quelle bellissime zone di essere libere, anche da un punto di vista culturale”.

Ha dunque concluso: “il virus circola però ha determinato nella gente la consapevolezza di non sottovalutare un incontro con questo nemico subdolo. A maggio abbiamo fatto 12 mila tamponi, negli ultimi giorni siamo scesi a 4500 e fortunatamente quasi tutti negatici. La gente si rivolge a noi perché sa sa di trovare punti fermi e ottenere le risposte”,

Marsilio ha ricordato che “siamo la sesta regione in Italia rispetto alle dosi di vaccino ricevute. Non abbiamo scorte e contiamo su una massiccia fornitura avendo dimostrato che l’Abruzzo in grado di gestire la campagna. Contiamo di avere per ferragosto l’immunità di gregge. Intanto da lunedì saremo la quarta regione che passa alla zona bianca: il risultato meritato dopo il buon lavoro che stiamo svolgendo sul territorio e che coinvolge tutte le amministrazioni locali. Questi obiettivi si raggiungono solo attraverso una sinergia. Continueremo non solo nell’Aquilano, anche a Chieti dove la provincia è disseminata da piccoli comuni. Sarà un’estate ruggente per l’Abruzzo, come l’anno scorso, caratterizzata da una grande presenza di turismo“.

“L’operazione è il frutto di un proficuo colloquio tra le istituzioni – ha infine spiegato Santantonio -.I team mobili messi a disposizione dal generale Figliuolo hanno una peculiarità, cioè di essere team di sanità militare e hanno la capacità di poter operare in quelle direzioni e situazioni più difficili e complicate. Il team dei carabinieri non è intervenuto per sostituire, ma per dare supporto”.

