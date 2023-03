CAMPER IN BILICO SU DIRUPO: SFIORATA TRAGEDIA A LETTOMANOPPELLO, SPETTACOLARE RECUPERO SOCCORRITORI

LETTOMANOPPELLO – Momenti di paura questa mattina, poco prima delle 12.30, sulla statale 614 a Lettomanoppello (Pescara) dove si è sfiorata una tragedia.

Per cause ancora in corso di accertamento, un camper con tre persone a bordo è finito fuori strada, rimanendo in bilico su un dirupo.

Grazie allo spettacolare e tempestivo intervento di una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Alanno, con il supporto dell’autogru di Pescara e il Drago VF 52 del Reparto Volo di Pescara, il mezzo è stato messo in sicurezza usando cavi di acciaio ed in collaborazione dell’elisoccorso ha provveduto ad estrarre le persone dall’abitacolo.

Fortunatamente, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

SSul posto anche il personale del 118 ad i Carabinieri. IL VIDEO