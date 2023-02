CAMPIONATI EUROPEI CADETTI E GIOVANI: L’ABRUZZESE MANUELA SPICA ARGENTO NELLA SCIABOLA A SQUADRE U20

TALLINN – L’abruzzese Manuela Spica conquista la medaglia d’argento al Campionato Europeo Cadetti e Giovani in corso di svolgimento a Tallinn, in Estonia, nella prova di sciabola femminile a squadre Under 20.

Il quartetto azzurro – comprendente oltre a Manuela Spica anche Carlotta Fusetti, Michela Landi e Maria Clementina Polli – si è arreso solo in finale all’Ungheria col punteggio di 45-39 dopo aver sconfitto la Grecia negli ottavi col risultato di 45-33, la Germania nei quarti per 45-29 e la Francia in semifinale per 45-39. Medaglia di bronzo alla Turchia, che nella finale di consolazione ha sconfitto le francesi col punteggio di 45-41.

Manuela Spica, cresciuta nello Scherma Club Gymnasium, è entrata di recente nelle Fiamme Gialle e si allena presso la società Frascati Scherma: buono il suo rendimento in tutti e quattro i confronti, in particolare nel quarto di finale con la Germania dove ha totalizzato un saldo attivo di ben dieci stoccate e nella finale con le ungheresi durante la quale nel secondo assalto ha cercato di innescare la rimonta azzurra rifilando ad Anna Spiesz un parziale di 10-5 che però non è bastato per evitare la vittoria delle magiare.