CAMPIONATI EUROPEI UNIVERSITARI INVERNALI: PRESIDENTE CUS L’AQUILA BIZZARRI COORDINATORE MEDICO

L’AQUILA – Importante riconoscimento per il dottor Francesco Bizzarri, ortopedico presidente del Cus (Centro universitario sportivo) dell’Aquila, che sarà il coordinatore medico degli European Universities Winter Championships che si svolgeranno in Val di Zoldo (Belluno) dal 17 al 22 dicembre 2023.

È la prima edizione dei Campionati Europei Universitari invernali – saranno presenti circa 300 studenti in rappresentanza di 45 Università europee e 18 nazioni – ed è organizzata dal Cus Venezia sotto l’egida dell’EUSA (European Universities Sport Association), in collaborazione con Federcusi e le Università di Venezia Ca’ Foscari e Iuav, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Coni.

“Poter contare sull’esperienza decennale del professor Bizzarri in eventi di sport universitario ci darebbe la garanzia di poter offrire un servizio adeguato e confermarci all’eccellenza anche in questo aspetto, fondamentale nell’organizzazione di un evento sportivo”, si legge nella richiesta inviata alla Direzione dell’Università degli Studi dell’Aquila dal presidente Cus di Venezia Massimo Zanotto.

Per Bizzarri, “si tratta di un riconoscimento che mi rende particolarmente orgoglioso, un attestato importante a livello personale e per la mia Università dopo un lungo ed appagante percorso. Inoltre è la prima edizione Campionati Europei Universitari invernali ed è molto significativo che si terranno proprio in Italia. Per me questo è un ulteriore motivo di orgoglio”.