CAMPIONATI INTERREGIONALI PATTINAGGIO: BENE GLI ATLETI DEL CENTRO POLISPORTIVO GIOVANILE AQUILANO

L’AQUILA – Domenica 14 aprile si sono svolti i Campionati Interregionali di pattinaggio velocità Abruzzo e Molise celebrati a Martinsicuro organizzati dal Comitato Regionale Federazione Pattinaggio (Federazione Italiana Sport Rotellistici).

Il Centro Polisportivo Giovanile Aquilano ha presentato 26 atleti e due giovani promesse che hanno partecipato nella gara dei cuccioli, Giulia Di Muzio e Diletta Venditti.

Di seguito la nita completa

“Tutti gli atleti del CPGA hanno dimostrato di riuscire ad avere la capacità di adattarsi in un tempo molto breve ad un tipo di impianto sportivo completamente diverso da quello che usano normalmente per gli allenamenti. Inoltre tutti sono stati capaci di fare squadra ed essere ben organizzati, specialmente a livello tecnico.

Si sono viste tantissime gare, esibirsi tantissime atlete e atleti, dai più piccoli alla massima categoria e non solo, con risultati per niente deludenti. “Tutti insieme avete dimostrato come in breve tempo, in special modo i più piccoli, si riesca a stare alla pari di chi ha impianti a disposizione tutto l’anno e magari anche la gestione pattinandovici da tantissimo tempo.” Dice Mario Miconi Presidente e Allenatore di IV livello Europeo del CPGA.

Un plauso va ad Alessandra Susmeli, Allenatrice Federare e componente dello Staff della Nazionale Italiana di Pattinaggio, oltre che Campionessa del Mondo e Primatista Mondiale, che ha trasmesso e seguiterà a trasmettere le capacità tecniche e la giusta grinta a tutti gli atleti che sta allenando in un gruppo che cresce sempre di più in ogni suo aspetto.

I giovanissimi ed esordienti, affidati al Tecnico Mario Miconi, sono stati superlativi, hanno avuto la capacità di scontrarsi e prevalere su avversari che con la loro imponenza fisica li hanno messi in seria difficoltà.

Quest’ultimi hanno tantissime possibilità di crescita, devono dedicarsi di più agli allenamenti, ovviamente con l’aiuto dei loro genitori, per avere margini di miglioramento tecnico e fugare ansie e paure che giustamente si presentano prima di una gara importante.

Si nono messi in evidenza, in questo Campionato Regionale, Aurora Ciotti, Aurora Chinnici, Alice Volpe, Stella Parisse, Lucrezia Venditti e Federica di Natale.

HANNO PARTECIPATO:

Cat. Giovanissimi:

1. Lucrezia Venditti,

2. Aurora Ciotti,

3. Vittoria Gianfelice,

4. Tommaso Cococcia

Cat. Esordienti:

5. Ilaria Volpe,

5. Aurora Chinnici,

7. Melissa Di Muzio,

8. Beatrice Bellassai,

9. Martina Bonanni,

10. Chiara Bologna,

11. Elisa Cococcia,

12. Vittoria Zarra,

13. Matteo Liberati,

Cat. Ragazzi 12 anni

14. Martina Bonanni,

15. Stella Parisse,

16. Giorgia De Nicola,

17. Giada Giordani,

18. Cassani Maria Francesca,

Cat. Ragazzi

19. Alice Volpe,

20. Beatrice Caserta,

21. Sara Cassitti,

Cat. Allievi

22. Ludovica Dionisio,

23. Melissa Pasqualone,

Cat. Senior

24. Federica Di Natale,

25. Cristian Berardi,

Cat. Master

26. Fabio Cassani,

Assenti per problemi personali tantissimi atleti: Michela Mannucci, Samantha Ciuffetelli, Carla Di Stefano, Lisa Santucci, Elisa D’Alessandro, Asia Ponzi, Alessandra Bastioni, Chiara Scartozzi, Azzurra Bastioni, Benedetta Cassani, Stefano Santoro e Kamber Skenderaj.

Cinque le Società abruzzesi e tre quelle del Molise che hanno preso parte all’evento.

Il CPGA si è classificato al secondo posto sulle otto società partecipanti

Tutti i risultati sono consultabili sul sito della Federazione Pattinaggio all’indirizzo https://attivita.rollergames.it/corsa/rrunn/2024/361245/RW00015.1/index.htm

Per concludere i risultati del CPGA mostrano la capacità di formare atlete ed atleti capaci dei migliori risultati.

