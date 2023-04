CAMPIONATI ITALIANI DI NUOTO: L’ABRUZZESE PROCACCINI VINCE TRE TITOLI FRA LE JUNIORES

PESCARA – Non finisce di stupire, con un’altra manifestazione a suon di record, la nuotatrice pescarese Valentina Procaccini (in forza alla società laziale Aniene), in evidenza ai Campionati Italiani giovanili di nuoto di Riccione dove ha vinto tre ori (categoria juniores) e ottenuto 3 titoli italiani, nei 400sl (4’09″00, record della manifestazione), negli 800sl (8’28″46, record della manifestazione) e nei 1500sl (16’13″46, record della manifestazione) e una medaglia d’argentonei 200sl (2’00″78). Numeri impressionanti quelli della montesilvanese.

Valentina, infatti, è l’Undicesima performer italiana di sempre, quinta assoluta stagionale nella categoria giovani e adulti per la vasca corta, ma soprattutto tra le prime tre nuotatrici europee under 17 e ai vertici mondiali per l’anno di riferimento.

Il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis e l’assessore allo Sport Alessandro Pompei hanno manifestato uno smisurato orgoglio per i brillanti traguardi raggiunti dalla giovane nuotatrice che, in occasione del Gran Gala dello Sport di Montesilvano dello scorso Dicembre, era già stata premiata dall’amministrazione comunale come Atleta dell’Anno 2022.