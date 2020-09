CAMPIONATI UNIVERSITARI, PASSAGGIO DI CONSEGNE A CASSINO: LIRIS, “SODDISFATTI DEI RISULTATI RAGGIUNTI”

L’AQUILA – “I Campionati Nazionali Universitari si sono svolti con grande successo a L’Aquila dal 17 al 27 maggio del 2019, con la partecipazione di quasi tutti i Centri sportivi universitari (Cus) italiani ed hanno visto impegnati 3000 atleti in 20 discipline. Oggi il passaggio di consegne alla città di Cassino: un onore e un onere importante per i territori interessati: la manifestazione infatti, non coinvolge solo il mondo sportivo ed universitario, ma è un volano socio-economico, culturale e una vetrina di rilievo nazionale”.

Lo dichiara l’assessore regionale con delega allo sport Guido Liris.

“Questo Governo regionale ha sostenuto fin da subito l’evento, con celerità e fattivamente. Da assessore allo Sport sono soddisfatto dei risultati raggiunti e ringrazio per l’impegno e l’organizzazione il presidente del Cus Francesco Bizzarri”, conclude.

