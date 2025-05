CAMPIONATO BILIARDO: IL CENTRO SPORTIVO PALABILIARDO L’AQUILA SI AGGIUDICA IL TITOLO REGIONALE

L’AQUILA – La squadra del Centro sportivo Palabiliardo L’Aquila ha vinto il titolo regionale prevalendo sull’ASD Miramare (ospitante) e parteciperà alle finali Nazionali presso il Palabiliardo Rho a Milano.

Si è disputata ieri, giovedì 8 maggio, la finalissima regionale del Campionato a squadre (Categoria di Eccellenza) di Biliardo Sportivo presso l’ASD Miramare di Francavilla al Mare (Chieti).

La squadra aquilana, alle direttive del capitano Ermando Mariani, è composta da Andrea Paoloni Cat. Nazionale (la massima categoria in provincia ), dalle categorie Master, Ianni Gianluca, Mariani Ermando, Mellone Maurizio, Guerrino Pagliariccio e dalle prime categorie, Amicucci Antonio, Babbo Gianluigi, Bizzarri Mauro, D’onofrio Maurizio, Giannangeli Maurizio, Lerza Virgilio Marucci Vincenzo, Mattiozzi Alberto e Monto’ Diego.

Si è presentata all’appuntamento con gli atleti più performanti del momento Andrea Paoloni (cat. Nazionale) Ermando Mariani (cat. Master), Alberto Mattiozzi (1° Cat.), Diego Montò (1° Cat.) e Virgilio Lerza (1° Cat.).

Un folto gruppo di sostenitori ha accompagnato i nostri atleti. Questi ultimi si sono distinti con le loro performance c per il raggiungimento dell’obiettivo contro una fortissima squadra, il Miramare, che si è dimostrata come sempre grande competitor e soprattutto grandi amici ai quali vanno i complimenti del Palabiliardo L’Aquila.