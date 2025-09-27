CAMPIONATO DI VELA: LA REGATA MULTICLASSE DEI CATAMARANI A PESCARA

PESCARA – Tornano a sfidarsi in mare sugli acrobatici catamarani multicolori i giovani agonisti della vela italiana.

A Pescara oggi e domani, sabato 27 e domenica 28 settembre, nel calendario della Federazione Italiana Vela c’è il Campionato Nazionale Multiclasse.

Numerose ed agguerrite regate – si legge in una nota – animeranno lo specchio d’acqua antistante lo stabilimento Il Traghetto, quartier generale del circolo velico Svagamente di Mauro Di Feliciantonio, presidente e istruttore federale FIV IX Zona Abruzzo e Molise nonché organizzatore dell’evento in collaborazione con la federazione. Una quarantina gli equipaggi iscritti per un totale di 80 atleti provenienti dai circoli velici della Penisola che si daranno battaglia nelle specialità Hobie Cat 16, Hobie Dragoon e Nacra 15.

Gli abruzzesi scesi in acqua in doppio sono Stefano Troiano e Enrica Morelli, Eleonora D’Onofrio e Matteo Vincenti, Vincenzo Sebastiani e Stella, Carlo D’Amico e Alberto Dell’atti (detentori del titolo italiano classe Hobie Dragoon), Eleonora D’onofrio e Vittoria Verdini, Paolo Michetti e Cristiano Di Domizio.

Domenica ultime regate e premiazioni. Tra i ragazzi in gara il giovane Carlo D’Amico è stato convocato anche dalla Nazionale Italiana per partecipare al Campionato Europeo Paraolimpico che si svolgerà a Trieste la prossima settimana a ridosso della mitica regata della Barcolana.