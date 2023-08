CAMPIONATO ITALIANO ACI KARTING: L’ABRUZZESE PICCIONI SI AGGIUDICA IL TITOLO PER LA TERZA VOLTA

TERAMO – Anche il 2023 vede Antonio Piccioni incoronato campione italiano ACI Karting nella categoria KZN Under. Il pilota di Bellante (Teramo), infatti, conquista per la terza volta consecutiva il titolo, dopo averlo ottenuto già nel 2021 e nel 2022. Un ottimo successo quello di Piccioni, pilota del team Tk Kart di Toni Taglienti, che ha mantenuto la vetta della classifica già dal primo round del campionato che si è svolto a Cremona nel weekend 19-21 maggio, confermandosi poi sul circuito La Conca (LE) nel weekend 16-18 giugno, e ottenendo il titolo tricolore a Sarno ( nel weekend appena trascorso 25-27 agosto. Il leader di classifica Piccioni si era fatto valere già nelle prove cronometrate del venerdì ottenendo la pole position in 55.099 secondi e ottenendo poi la vittoria nella prima manche del sabato. Costretto poi alla rimonta per una penalità ricevuta nella seconda manche, partiva terzo nella prima finale di domenica e alcuni contatti in gara gli creano problemi tecnici al kart che lo costringono a sfilare quinto e ad ottenere alla fine un buon quarto posto. Si decide tutto in gara 2 dove il pilota, partito dalla quinta casella, ottiene un ottimo secondo posto che gli basta per conquistare il titolo tricolore.

Grande festa sul Circuito Internazionale Napoli a Sarno per il team di Taglienti e per Antonio Piccioni che ha commentato così: “Confermarsi la seconda volta era stato bellissimo, farlo per la terza volta è spaziale! Ringrazio infinitamente tutta la famiglia TK e Toni che spinge tantissimo per me e che mi mette a disposizione un ottimo materiale, dal telaio TK al motore Tm preparato da Testagialla. Grazie anche al mio meccanico Matteo Di Bonaventura, anche lui di Teramo, che si è speso tantissimo per arrivare a questo risultato, tutto l’anno ha lavorato duramente e non si è mai arreso. Un enorme grazie va anche a chi mi ha sostenuto, in pista e da casa”.