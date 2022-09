CAMPIONATO MONDIALE COMPAK SPORTING: MEDAGLIA D’ORO PER TERAMANA CARLA FLAMMINI

TERAMO – Con il punteggio di 192/200 la teramana Carla Flammini si laurea campionessa mondiale di Compak Sporting, al Campionato del Mondo in Sud Africa. Si tratta di una disciplina sportiva di tiro a piattello.

Per Carla Flammini si tratta della prima medaglia d’oro individuale e del suo record personale, con il risultato di 192/200. A Carla Flammini, bellantese, le congratulazioni della Provincia nelle parole del consigliere delegato allo sport Luca Corona: “Bravissima, un curriculum sportivo fatto di passione e determinazione. Un orgoglio per la nostra provincia che in questi anni si sta facendo conoscere in molti ambiti sportivi nazionali e internazionali grazie a al talento di donne e uomini dal notevole talento agonistico”.