CAMPIONATO REGIONALE MOUNTAIN BIKE CSI ABRUZZO E MARCHE, IL 26 A VALLE CASTELLANA

VALLE CASTELLANA – Domenica 26 settembre il territorio di Valle Castellana ospiterà il Campionato Regionale di Mountain Bike CSI Abruzzo e Marche. L’evento, organizzato dal CSI e dal Team Abruzzo Bike, con il patrocinio del Comune di Valle Castellana, assegnerà al primo classificato di ogni categoria le maglie di Campione Regionale MTB CSI Abruzzo e CSI Marche.

Il ritrovo degli atleti è previsto alle ore 7:30 a Valle Castellana con partenza dal capoluogo alle ore 9:00. La gara sarà aperta sia ai più giovani, con un piccolo percorso trial all’interno del capoluogo per i ragazzi dai 4 ai 14 anni, sia ai professionisti per i quali sono previste due gare: 2 Giri cat M6, M7 e M8 donne e 3 Giri cat ES, M1, M2, M3, M4, M5. Il percorso aperto ai pro interesserà, oltre al capoluogo, le frazioni di Capolaterra, Fornisco, Rio di Lame e Ceraso. Il Campionato Regionale di Mountain Bike CSI Abruzzo e Marche si svolgerà nel rispetto delle norme attuative e del protocollo CSI nazionale. Per le iscrizioni è possibile consultare il sito www.teamabruzzobike.it.

“Siamo lieti di poter ospitare sul nostro territorio questa importante kermesse sportiva che unisce ben due regioni e puntiamo a valorizzare e far conoscere agli atleti, alle loro famiglie ed ai tanti appassionati di Mountain Bike che verranno a seguire le gare le bellezze paesaggistiche, naturalistiche e culturali del nostro territorio” dichiara, a nome dell’Amministrazione e della collettività, il primo cittadino di Valle Castellana Camillo D’Angelo. “Siamo emozionati perché, per la prima volta nella storia, il nostro comprensorio ospiterà un simile evento e tutta la cittadinanza è pronta ad accogliere nel migliore dei modi gli atleti e gli appassionati di questa splendida disciplina che coniuga lo sport con la valorizzazione delle aree montane”.

“Il percorso che attende gli atleti è di alto livello e li porterà a scoprire alcuni degli scorci più belli del nostro territorio – conclude D’Angelo – l’auspicio è quello di poter ospitare, sin dal prossimo anno, una tappa del Campionato Nazionale MTB, così da far conoscere sempre più le grandi potenzialità che il territorio dei Monti della Laga e Valle Castellana hanno da offrire”.