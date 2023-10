CAMPIONATO REGIONALE TENNISTAVOLO: DUE SQUADRE PER LO SPORTING CLUB LIBERTAS L’AQUILA

L’AQUILA – Lo Sporting Club Libertas dell’Aquila si presenta con due squadre alla nuova stagione 2023/2024 del Campionato regionale a squadre maschili di Serie C2 di Tennistavolo che prenderà il via il prossimo 7 ottobre.

Dopo la pausa estiva, infatti, si disputerà la prima giornata del campionato composto in totale da 8 squadre, tra cui la Squadra A e la squadra B dello Sporting Club Libertas che se la vedranno con un’altra squadra aquilana e le squadre di Pescara, di Silvi, di Guardiagrele, di Ortona, e di Francavilla a Mare.

Sabato 7 ottobre, alle ore 16, lo Sporting Club Libertas vedrà le sue due squadre sfidarsi in casa della squadra A, a L’Aquila nell’Oratorio della Parrocchia di S. Mario, in Via dei Ciocca, e la formazione sarà composta dai giocatori dello scorso anno Fabrizio Tiberio e Gianfranco Trotta, e con i nuovi Francesco Bignotti e Mario Arquilla.

Per la squadra B, giunta seconda nel campionato di serie D1 della precedente stagione e dunque ammessa quest’anno in serie C2, e che giocherà anche quest’anno ad Avezzano alla Parrocchia S. Rocco, scenderanno invece in campo i confermati Massimo Ercole, Massimo Grimaldi e Andrea Leone, e i nuovi Massimo Paris e Antonio Masella, tutti atleti marsicani.

“Lo Sporting è iscritto anche al Girone A della serie D2 maschile, composto da 6 squadre – si legge in una nota firmata dal presidente Antonio Ruzza-. Si è in attesa del calendario degli incontri da parte del Comitato Regionale FITET Abruzzo. Girone impegnativo e la squadra aquilana se la vedrà con altre due squadre aquilane, di Teramo e di due squadre di S. Nicolò a Tordino. Lo Sporting giocherà in casa a L’Aquila in Via dei Ciocca-nell’Oratorio della Parrocchia di S. Mario. Tutti nuovi i giocatori che scenderanno in campo: Isaia Martinazzo, Lorenzo Gianfelice, Alessio Circi, Alessandro Bernardi e Sandro Di Ninno”.