CAMPIONATO SERIE C2 DI TENNIS TAVOLO: LO SPORTING L’AQUILA BATTE PESCARA E ORA E’ AL SECONDO POSTO

L’AQUILA – Ultima Giornata 2022/2023 del massimo Campionato Regionale a Squadre Maschili di Serie C2. Lo Sporting Club Libertas dell’Aquila, nell’incontro in casa di Via dei Ciocca-nell’Oratorio della Parrocchia, di sabato 15 aprile alle ore 16, ha vinto per 5 a 2, contro l’Antoniana di Pescara. 3 partite vinte da Fabrizio Tiberio, 1 partita vinta ed 1 persa da Gianfranco Trotta e 1 partita vinta ed 1 persa da Carlo Mantini.

Lo Sporting al termine del campionato si attesta al secondo posto in classifica con 22 punti, a 2 punti dalla capolista che ha due partite in meno, ed a 6 dalla terza.

Lo Sporting arrivando secondo, come nel precedente anno, non accede di diritto al Campionato di Serie C1 dell’anno prossimo, e rimane in C2, con la speranza di possibili ripescaggi. In caso contrario, lo Sporting si ripresenterà per disputare nel migliore dei modi, il prossimo Campionato.

Nel campionato di D1, domenica 16 aprile, con inizio ore 10, lo Sporting nell’ultima Giornata di Campionato, in casa ad Avezzano, ha vinto nettamente per 5 a 1, contro la squadra aquilana Club sportivo 99. Squadra dello Sporting composta da tutti atleti marsicani Massimo Ercole, Federico Ercole e Massimo Grimaldi. Lo Sporting al termine del campionato si attesta in vetta a pari punti 24 con l’Ortona, ma al secondo posto in classifica, per peggiore differenza set negli scontri diretti.