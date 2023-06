CAMPIONI D’ACQUA NON CONFORMI A VILLALAGO: CHIUSE DUE FONTANE VICINE ALL’EREMO DI SAN DOMENICO

VILLALAGO – Chiuse due fontane dell’Eremo di San Domenico a Villalago (L’Aquila). L’ordinanza è stata adottata dal sindaco, Fernando Gatta, a seguito dalla comunicazione pervenuta dal Dipartimento di Prevenzione della Asl 1.

Dalle analisi effettuate dal laboratorio Arta dell’Aquila è emersa la non conformità dei campioni d’acqua destinati al consumo umano prelevati nelle fontane nei pressi dell’Eremo di San Domenico e in via Buccini, località Aia Pezzana, per “la presenza di batteri coliformi sopra il valore di legge, con la conseguente necessità di inibire il consumo di acqua a scopo alimentare”. Da qui l’ordinanza urgente che sarà revocata appena i valori, con nuove analisi, torneranno nella normalità.

