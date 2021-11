CAMPLI: 33ENNE TROVATA IN CASA FERITA GRAVEMENTE DA COLPO DI ARMA DA FUOCO, INDAGINI IN CORSO

Una donna 33enne, è stata trovata in casa ferita da un colpo di pistola alla testa, nella sua camera nell’abitazione della frazione Campiglio di Campli, in provincia di Teramo. A lanciare l’allarme genitori, che vivono nella stessa casa. Tempestivo l’intervento del 118, la donna è in gravi condizioni ed è stata sottoposta ad un delicato e lungo intervento chirurgico all’ospedale di Teramo.

Le indagini sono in corso, non si esclude nessuna pista, ovvero dell’incidente, con una pistola regolarmente detenuta dalla donna, il tentato omicidio o il suicidio.

