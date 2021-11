CAMPLI – “Obiettivo raggiunto. Dopo le tante rimostranze e sollecitazioni inviate a Poste Italiane abbiamo finalmente ricevuto la notizia che aspettavamo: i giorni di apertura settimanale dell’ufficio postale di Piancarani sono stati estesi, per garantire finalmente un servizio di prossimità fondamentale per i cittadini di una frazione così importante per il nostro Comune”.

È quanto dichiara il Sindaco di Campli, Federico Agostinelli.