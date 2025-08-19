CAMPLI: AL VIA SAGRA DELLA PORCHETTA ITALICA, 9 MAESTRI IN GARA, MUSICA E VISITE A MUSEO E NECROPOLI

TERAMO – Campli è pronta ad accogliere la 54ª edizione della Sagra della Porchetta Italica, un evento che dal 1964 celebra la tradizione gastronomica e la maestria dei porchettai locali. La manifestazione prende il via oggi e fino al 24 agosto e vedrà sfidarsi nove rinomati maestri porchettai, pronti a conquistare il palato dei visitatori e l’ambito titolo di miglior porchettaio.
“La novità dell’edizione – spiega il sindaco di Campli Federico Agostinelli, – è che i maestri porchettai tornano in piazza Vittorio Emanuele II, di nuovo fruibile. Abbiamo implementato anche i parcheggi predisponendo l’ampia area di Piane Nocella e il servizio di bus navetta gratuito. Altra novità importante è che il prodotto servito agli stand sarà esclusivamente a km zero, poiché la porchetta proviene da suini allevati a Campli presso un’azienda agricola locale”.
Ci saranno 3 punti musica, 9 maestri porchettai e tantissime attività collaterali, tra cui visite guidate, visite al Museo e alla Necropoli, presentazioni di libri, laboratori per bambini, attività sportive come la cicloturistica e percorsi di trekking nella Valle degli Scoiattoli, oltre all’accordo con il nuovo Parco Avventura aperto tutti i giorni durante la manifestazione.
PROGRAMMA 2025
Martedì 19 agosto
La settimana musicale si apre in Piazza Vittorio Emanuele II alle 21:30 con lo show di Gianni Schiuma.
In Piazza San Francesco, come ogni sera, si parte alle 19:30 con DJ Jambo, seguito dal live dei The Groovers e, alle 23:00, ancora DJ Jambo alla consolle.
In Via della Scala Santa, alle 22:00, si esibiscono i The Soul Riders.
Mercoledì 20 agosto
In Piazza Vittorio Emanuele II dalle 21:30 spazio agli Studio 54.
Piazza San Francesco ospita DJ Jambo (19:30), poi REMinisce e alle 23:00 tornano come ogni anno Porrini + Andrew Voice.
Alle 22:00, in Via della Scala Santa, suonano i Mobili Trignani.
Per le vie del centro si aggirano gli irresistibili Orsi della Valle.
Giovedì 21 agosto
Alle 21:30 in Piazza Vittorio Emanuele II, è il turno del coinvolgente DJ set Mucca Pazza.
Piazza San Francesco apre come sempre con DJ Jambo, segue lo spettacolo di liscio e balli di gruppo con “Dante Effetto Musica”, e alle 23:00 ancora Porrini + Andrew Voice.
Alle 22:00 in Via della Scala Santa, serata urban con Red Black e, a seguire, lo Showcase Live Rap con 3dc, Carnaval, Derma e Ferramenta Hardcore.
Il gruppo itinerante del giorno è Li Cuntadì.
Venerdì 22 agosto
Una serata in stile messicano anima Piazza Vittorio Emanuele II: alle 21:30 arrivano I Mariachi preceduti dallo spettacolo acrobatico a cura del Afterdark Poledance Studio.
In Piazza San Francesco, il programma prevede DJ Jambo, poi la Menomale Band e infine, alle 23:00, Daniel L. DJ e Matteo Periodico Voice.
Alle 22:00, in Via della Scala Santa, suonano Gli Ingenui, mentre per le vie cittadine tornano Gli Orsi della Valle.
Sabato 23 agosto
Alle 21:30 in Piazza Vittorio Emanuele II, salgono sul palco Katia & The Hammers.
In Piazza San Francesco, solito start con DJ Jambo, poi Pentatonyca e infine DJ Suburbia alle 23:00.
A Via della Scala Santa si esibiscono The Baronetti, mentre Li Cuntadì tornano a girare tra il pubblico come gruppo itinerante.
Domenica 24 agosto
Gran finale in Piazza Vittorio Emanuele II, dove alle 21:30 si chiude in bellezza con The Masters.
In Piazza San Francesco, dopo il warm-up di DJ Jambo, suonano Aura, seguiti alle 23:00 da Porrini + Andrew Voice.
Alle 22:00 in Via della Scala Santa, concerto di chiusura con gli Intìma.
ORARI DI APERTURA DEI PRINCIPALI SITI DI INTERESSE
Da martedì 19 a domenica 24 agosto
Museo Archeologico Nazionale: dalle 09:00 alle 24:00 (il sabato chiusura alle 20:00)
Scala Santa: dalle 08:00 alle 23:30
Necropoli di Campovalano: dalle 10:00 alle 13:00 (e nel weekend anche dalle 16:00 alle 19:00)
VISITE GUIDATE TEMATICHE
“RINASCIMENTO A CAMPLI” a cura di Memoria e Progetto Onlus
Itinerario guidato attraverso i principali luoghi sacri e culturali del borgo: Scala Santa, Chiesa di San Paolo e l’esterno della Cattedrale di Santa Maria in Platea.
Ritrovo: Piazza Vittorio Emanuele II, presso l’Ufficio Turistico
Tutti i giorni due turni – primo alle ore 18:30, secondo alle ore 21:30
Partecipazione gratuita, prenotazione consigliata al 0861 5601207
“ALLA SCOPERTA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO E DELLA NECROPOLI DI CAMPOVALANO”
Visita guidata alla Necropoli di Campovalano a cura di Memoria e Progetto Onlus
Mercoledì 20 e giovedì 21 alle ore 17.00 con prenotazione obbligatoria: 0861 569158
Visita guidata al Museo Archeologico Nazionale a cura di Musa – Connessioni per la cultura
Venerdì 22 e domenica 24 alle ore 19.00 mentre sabato 23 alle ore 16:00, sempre con prenotazione obbligatoria al numero: 347 9194412. Ingresso museo costo 5 € (gratuita per under 18) – Per i primi 15 prenotati, oltre alla guida, avranno anche il biglietto di ingresso al Museo offerto dalla Pro Loco Città di Campli
EVENTI CULTURALI
Presentazione del libro “Campli raccontata da scorci disegnati” di Nicolino Farina a cura di Artemia Nova Editrice
Una raccolta di 135 disegni realizzati a mano che rappresentano scorci e monumenti del borgo
Ufficio Turistico Comune di Campli – Mercoledì 20 agosto alle ore 18:00 – Ingresso libero
Mostra personale di pittura contemporanea “Riflessioni e Tappi” a cura di Marco Genovesi
Corso Umberto I, 72 – Tutti i giorni dal 19 al 24 agosto dalle 10:00 alle 19:00 – Ingresso libero
LABORATORI PER BAMBINI
A CURA DI MUSA – CONNESSIONI PER LA CULTURA
Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al numero: 347 9194412
Luogo e orario: Sala Capitolare del Museo Archeologico di Campli alle ore 17:00
Età consigliata: dai 5 anni in su – Costo: 12 euro a bambino (sconto fratelli)
Con le mani nella terra – giovedì 21 e sabato 23: Laboratorio di modellazione dell’argilla, ispirato ai vasi antichi esposti nel museo.
Mandala piceni di rame – venerdì 22: Atelier creativo per realizzare mandala ispirati all’arte picena.
La terra racconta… – domenica 24: Simulazione di uno scavo archeologico, con spiegazione delle tecniche e attività pratiche.
A CURA DI ASSOCIAZIONE COCREIAMO
Luogo e orario: Centro storico di Campli alle ore 18:00
Contatto per info e prenotazioni Ludovica 340 7545017
Età consigliata tra i 6 e i 13 anni, attività gratuite con prenotazione consigliata
Passeggiata esplorativa e documentario partecipato – giovedì 21: Esplorazione urbana e raccolta di immagini per la realizzazione di un documentario collettivo.
Laboratorio di immaginazione e progettazione fotografica – venerdì 22:I partecipanti rielaboreranno spazi del borgo con tecniche miste, partendo dai materiali raccolti nei giorni precedenti.
EVENTI SPORTIVI E NATURA
Survival Experience nella Valle degli Scoiattoli a cura di Explora
Durata: da venerdì 22 a sabato 23 agosto (due giorni e una notte)
Adatto a tutte le età
Attività guidata da esperto GAE e istruttore di tecniche di sopravvivenza
Contatto per info e prenotazioni: 366 8702078
Trekking con colazione nel bosco a cura di Explora
Date: sabato 23 e domenica 24 agosto
Partenza: ore 08:30
Percorso accessibile a tutti
Contatto: 366 8702078
9ª Cicloturistica dei Monti Gemelli
Data: domenica 24 agosto ore 09:30
Ritrovo: Ufficio Turistico di Campli (Piazza Vittorio Emanuele II)
Percorso: 26 km con circa 900 metri di dislivello positivo
Iscrizioni: 20 euro per tesserati | 25 euro per non tesserati (obbligo certificato medico) | 10 euro per accompagnatori (solo accesso al party)
Evento conclusivo: Porchetta Party e birra per tutti i partecipanti
Info e prenotazioni: 340 5724553
ùPARCO AVVENTURA CAMPLI
Gestione: Biowork S.r.l.
Luogo: Valle degli Scoiattoli (a pochi chilometri da Campli)
Periodo: aperto tutti i giorni durante la Sagra dalle 10:00 alle 19:00
Percorsi sospesi tra gli alberi con ponti tibetani, passerelle e tirolesi dai 5 anni in su
Contatto per info e prenotazioni: 353 4839535
NUMERI UTILI
Ufficio Turistico di Campli
Numero di telefono: 0861 5601207
Utilizzabile per: informazioni generali, prenotazioni per le visite guidate ai siti culturali.
Musa – Connessioni per la Cultura
Numero di telefono (solo WhatsApp): 347 9194412
Utilizzabile per: prenotazione obbligatoria ai laboratori per bambini e alle visite guidate al Museo Archeologico e alla Necropoli.
Associazione Cocreiamo (referente Ludovica)
Numero di telefono: 340 7545017
Utilizzabile per: prenotazione (consigliata) alle passeggiate esplorative e ai laboratori per ragazzi.
Explora – Survival e Trekking nella Valle degli Scoiattoli
Numero di telefono: 366 8702078
Utilizzabile per: informazioni e prenotazioni per le attività di trekking, colazioni nel bosco e campo survival.
Organizzazione Cicloturistica dei Monti Gemelli
Numero di telefono: 340 5724553
Utilizzabile per: iscrizione alla cicloturistica, informazioni sul percorso e logistica.
Parco Avventura Campli (gestito da Biowork S.r.l.)
Numero di telefono: 353 4839535
Utilizzabile per: prenotazioni e informazioni sulle attività del parco avventura nella Valle degli Scoiattoli.
- CAMPLI: AL VIA SAGRA DELLA PORCHETTA ITALICA, 9 MAESTRI IN GARA, MUSICA E VISITE A MUSEO E NECROPOLITERAMO - Campli è pronta ad accogliere la 54ª edizione della Sagra della Porchetta Italica, un evento che dal 1964 celebra la tradizione gastronomic...