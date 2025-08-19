CAMPLI: AL VIA SAGRA DELLA PORCHETTA ITALICA, 9 MAESTRI IN GARA, MUSICA E VISITE A MUSEO E NECROPOLI

TERAMO – Campli è pronta ad accogliere la 54ª edizione della Sagra della Porchetta Italica, un evento che dal 1964 celebra la tradizione gastronomica e la maestria dei porchettai locali. La manifestazione prende il via oggi e fino al 24 agosto e vedrà sfidarsi nove rinomati maestri porchettai, pronti a conquistare il palato dei visitatori e l’ambito titolo di miglior porchettaio.

“La novità dell’edizione – spiega il sindaco di Campli Federico Agostinelli, – è che i maestri porchettai tornano in piazza Vittorio Emanuele II, di nuovo fruibile. Abbiamo implementato anche i parcheggi predisponendo l’ampia area di Piane Nocella e il servizio di bus navetta gratuito. Altra novità importante è che il prodotto servito agli stand sarà esclusivamente a km zero, poiché la porchetta proviene da suini allevati a Campli presso un’azienda agricola locale”.

Ci saranno 3 punti musica, 9 maestri porchettai e tantissime attività collaterali, tra cui visite guidate, visite al Museo e alla Necropoli, presentazioni di libri, laboratori per bambini, attività sportive come la cicloturistica e percorsi di trekking nella Valle degli Scoiattoli, oltre all’accordo con il nuovo Parco Avventura aperto tutti i giorni durante la manifestazione.

PROGRAMMA 2025

​Martedì 19 agosto

La settimana musicale si apre in Piazza Vittorio Emanuele II alle 21:30 con lo show di Gianni Schiuma.

In Piazza San Francesco, come ogni sera, si parte alle 19:30 con DJ Jambo, seguito dal live dei The Groovers e, alle 23:00, ancora DJ Jambo alla consolle.

In Via della Scala Santa, alle 22:00, si esibiscono i The Soul Riders.

​​Mercoledì 20 agosto

In Piazza Vittorio Emanuele II dalle 21:30 spazio agli Studio 54.

Piazza San Francesco ospita DJ Jambo (19:30), poi REMinisce e alle 23:00 tornano come ogni anno Porrini + Andrew Voice.

Alle 22:00, in Via della Scala Santa, suonano i Mobili Trignani.

Per le vie del centro si aggirano gli irresistibili Orsi della Valle.

Giovedì 21 agosto

Alle 21:30 in Piazza Vittorio Emanuele II, è il turno del coinvolgente DJ set Mucca Pazza.

Piazza San Francesco apre come sempre con DJ Jambo, segue lo spettacolo di liscio e balli di gruppo con “Dante Effetto Musica”, e alle 23:00 ancora Porrini + Andrew Voice.

Alle 22:00 in Via della Scala Santa, serata urban con Red Black e, a seguire, lo Showcase Live Rap con 3dc, Carnaval, Derma e Ferramenta Hardcore.

Il gruppo itinerante del giorno è Li Cuntadì.

Venerdì 22 agosto

Una serata in stile messicano anima Piazza Vittorio Emanuele II: alle 21:30 arrivano I Mariachi preceduti dallo spettacolo acrobatico a cura del Afterdark Poledance Studio.

In Piazza San Francesco, il programma prevede DJ Jambo, poi la Menomale Band e infine, alle 23:00, Daniel L. DJ e Matteo Periodico Voice.

Alle 22:00, in Via della Scala Santa, suonano Gli Ingenui, mentre per le vie cittadine tornano Gli Orsi della Valle.

Sabato 23 agosto

Alle 21:30 in Piazza Vittorio Emanuele II, salgono sul palco Katia & The Hammers.

In Piazza San Francesco, solito start con DJ Jambo, poi Pentatonyca e infine DJ Suburbia alle 23:00.

A Via della Scala Santa si esibiscono The Baronetti, mentre Li Cuntadì tornano a girare tra il pubblico come gruppo itinerante.

​​Domenica 24 agosto

Gran finale in Piazza Vittorio Emanuele II, dove alle 21:30 si chiude in bellezza con The Masters.

In Piazza San Francesco, dopo il warm-up di DJ Jambo, suonano Aura, seguiti alle 23:00 da Porrini + Andrew Voice.

Alle 22:00 in Via della Scala Santa, concerto di chiusura con gli Intìma.

ORARI DI APERTURA DEI PRINCIPALI SITI DI INTERESSE

Da martedì 19 a domenica 24 agosto

Museo Archeologico Nazionale: dalle 09:00 alle 24:00 (il sabato chiusura alle 20:00)

Scala Santa: dalle 08:00 alle 23:30

Necropoli di Campovalano: dalle 10:00 alle 13:00 (e nel weekend anche dalle 16:00 alle 19:00)

VISITE GUIDATE TEMATICHE

“RINASCIMENTO A CAMPLI” a cura di Memoria e Progetto Onlus

Itinerario guidato attraverso i principali luoghi sacri e culturali del borgo: Scala Santa, Chiesa di San Paolo e l’esterno della Cattedrale di Santa Maria in Platea.

Ritrovo: Piazza Vittorio Emanuele II, presso l’Ufficio Turistico

Tutti i giorni due turni – primo alle ore 18:30, secondo alle ore 21:30

Partecipazione gratuita, prenotazione consigliata al 0861 5601207

“ALLA SCOPERTA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO E DELLA NECROPOLI DI CAMPOVALANO”

Visita guidata alla Necropoli di Campovalano a cura di Memoria e Progetto Onlus

Mercoledì 20 e giovedì 21 alle ore 17.00 con prenotazione obbligatoria: 0861 569158

Visita guidata al Museo Archeologico Nazionale a cura di Musa – Connessioni per la cultura

Venerdì 22 e domenica 24 alle ore 19.00 mentre sabato 23 alle ore 16:00, sempre con prenotazione obbligatoria al numero: 347 9194412. Ingresso museo costo 5 € (gratuita per under 18) – Per i primi 15 prenotati, oltre alla guida, avranno anche il biglietto di ingresso al Museo offerto dalla Pro Loco Città di Campli

​EVENTI CULTURALI

Presentazione del libro “Campli raccontata da scorci disegnati” di Nicolino Farina a cura di Artemia Nova Editrice

Una raccolta di 135 disegni realizzati a mano che rappresentano scorci e monumenti del borgo

Ufficio Turistico Comune di Campli – Mercoledì 20 agosto alle ore 18:00 – Ingresso libero

Mostra personale di pittura contemporanea “Riflessioni e Tappi” a cura di Marco Genovesi

Corso Umberto I, 72 – Tutti i giorni dal 19 al 24 agosto dalle 10:00 alle 19:00 – Ingresso libero

LABORATORI PER BAMBINI

A CURA DI MUSA – CONNESSIONI PER LA CULTURA

Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al numero: 347 9194412

Luogo e orario: Sala Capitolare del Museo Archeologico di Campli alle ore 17:00

Età consigliata: dai 5 anni in su – Costo: 12 euro a bambino (sconto fratelli)

Con le mani nella terra – giovedì 21 e sabato 23: Laboratorio di modellazione dell’argilla, ispirato ai vasi antichi esposti nel museo.

Mandala piceni di rame – venerdì 22: Atelier creativo per realizzare mandala ispirati all’arte picena.

La terra racconta… – domenica 24: Simulazione di uno scavo archeologico, con spiegazione delle tecniche e attività pratiche.

A CURA DI ASSOCIAZIONE COCREIAMO

Luogo e orario: Centro storico di Campli alle ore 18:00

Contatto per info e prenotazioni Ludovica 340 7545017

Età consigliata tra i 6 e i 13 anni, attività gratuite con prenotazione consigliata

Passeggiata esplorativa e documentario partecipato – giovedì 21: Esplorazione urbana e raccolta di immagini per la realizzazione di un documentario collettivo.

Laboratorio di immaginazione e progettazione fotografica – venerdì 22:I partecipanti rielaboreranno spazi del borgo con tecniche miste, partendo dai materiali raccolti nei giorni precedenti.

EVENTI SPORTIVI E NATURA

Survival Experience nella Valle degli Scoiattoli a cura di Explora

Durata: da venerdì 22 a sabato 23 agosto (due giorni e una notte)

Adatto a tutte le età

Attività guidata da esperto GAE e istruttore di tecniche di sopravvivenza

Contatto per info e prenotazioni: 366 8702078

​Trekking con colazione nel bosco a cura di Explora

Date: sabato 23 e domenica 24 agosto

Partenza: ore 08:30

Percorso accessibile a tutti

Contatto: 366 8702078

​9ª Cicloturistica dei Monti Gemelli

Data: domenica 24 agosto ore 09:30

Ritrovo: Ufficio Turistico di Campli (Piazza Vittorio Emanuele II)

Percorso: 26 km con circa 900 metri di dislivello positivo

Iscrizioni: 20 euro per tesserati | 25 euro per non tesserati (obbligo certificato medico) | 10 euro per accompagnatori (solo accesso al party)

Evento conclusivo: Porchetta Party e birra per tutti i partecipanti

Info e prenotazioni: 340 5724553

ùPARCO AVVENTURA CAMPLI

Gestione: Biowork S.r.l.

Luogo: Valle degli Scoiattoli (a pochi chilometri da Campli)

Periodo: aperto tutti i giorni durante la Sagra dalle 10:00 alle 19:00

Percorsi sospesi tra gli alberi con ponti tibetani, passerelle e tirolesi dai 5 anni in su

Contatto per info e prenotazioni: 353 4839535

NUMERI UTILI

Ufficio Turistico di Campli

Numero di telefono: 0861 5601207

Utilizzabile per: informazioni generali, prenotazioni per le visite guidate ai siti culturali.

​Musa – Connessioni per la Cultura

Numero di telefono (solo WhatsApp): 347 9194412

Utilizzabile per: prenotazione obbligatoria ai laboratori per bambini e alle visite guidate al Museo Archeologico e alla Necropoli.

​Associazione Cocreiamo (referente Ludovica)

Numero di telefono: 340 7545017

Utilizzabile per: prenotazione (consigliata) alle passeggiate esplorative e ai laboratori per ragazzi.

​

Explora – Survival e Trekking nella Valle degli Scoiattoli

Numero di telefono: 366 8702078

Utilizzabile per: informazioni e prenotazioni per le attività di trekking, colazioni nel bosco e campo survival.

​

Organizzazione Cicloturistica dei Monti Gemelli

Numero di telefono: 340 5724553

Utilizzabile per: iscrizione alla cicloturistica, informazioni sul percorso e logistica.

​

Parco Avventura Campli (gestito da Biowork S.r.l.)

Numero di telefono: 353 4839535

Utilizzabile per: prenotazioni e informazioni sulle attività del parco avventura nella Valle degli Scoiattoli.