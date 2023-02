CAMPLI ALLA BIT DEL TURISMO RELIGIOSO: UN SUCCESSO, IL SINDACO “APPREZZATA LA NOSTRA OFFERTA”

CAMPLI – C’è grande soddisfazione alla fine di una tre giorni intensa che ha visto Campli, uno dei borghi più belli d’Italia, protagonista all’interno di due tra i più importanti eventi legati al settore turistico: Koinè – Fiera Internazionale del Turismo Religioso, tenutasi a Vicenza dal 13 al 15 Febbraio, e la Borsa Internazionale del Turismo, tutt’ora in corso.

A Koinè, con la campagna “Campli t’illumina”, declinata sia all’interno degli spazi dello stand che attraverso il materiale informativo diffuso, è stata esposta ai buyer del settore turistico-religioso l’ampiezza e la qualità dell’offerta dedicata ai pellegrini: la Scala Santa come fulcro di un cammino di illuminazione che passa anche per le bellezze naturalistiche, storiche, artistiche. Oltre 200 sono stati i contatti raccolti e più di 100 gli incontri con buyer nazionali ed internazionali, provenienti da Vienna, Parigi, Londra, Bruxelles, Canada, California, Libano, India e Messico.

“Il turismo religioso è evoluto e ne abbiamo avuto prova durante gli incontri con rappresentanti di tour operatori. L’interesse non è più focalizzato sul luogo di culto più famoso; il viaggiatore è alla ricerca di santuari più nascosti, nei quali potersi raccogliere in preghiera nella più completa calma e serenità, e di un’esperienza più coinvolgente: ama visitare antichi borghi, vivere esperienze gastronomiche stimolanti, approfondire la scoperta dei prodotti tipici e biologici anche conoscendo aziende e fattorie” – afferma il Sindaco Federico Agostinelli, che aggiunge: “Il territorio di Campli è la sintesi di queste richieste: ecco perché la nostra offerta, un progetto che va avanti da anni in sinergia con la Parrocchia di Santa Maria in Platea, è stata tanto apprezzata. Per questo voglio ringraziare la Parrocchia, ma anche la Regione per lo spazio riservato a Campli alla Bit”.

Sulla fusione tra sacro, natura e arte insistono anche i consiglieri delegati Pietro Adriani e Agostino Rapini. “A Koinè abbiamo portato una novità: la nostra montagna, all’interno del comprensorio dei Monti Gemelli, con percorsi, i sentieri e gli eremi, un’offerta che abbiamo recentemente riscoperto e che già si fa apprezzare. Quello che abbiamo voluto incentivare con la nostra presenza qui è un un turismo lento e sostenibile che sono certo porterà i propri frutti negli anni futuri” ha detto Adriani.

Il consigliere Rapini ha sottolineato invece che “è stata una sorpresa la grande partecipazione che hanno scatenato le nostre proposte di percorsi che uniscono le attrattive religiose e quelle naturalistiche ed artistiche, vere e proprie carte vincenti da condividere per incentivare flussi sempre maggiori di turisti”.

Altrettanto importante anche la presenza alla Bit di Milano, all’interno dello stand Abruzzo, nel corso della conferenza stampa dedicata a Campli il 14 febbraio. Il Sindaco Federico Agostinelli e gli Assessori Agostino Rapini e Pietro Adriani hanno rappresentato il Comune, sfruttando questa prestigiosa vetrina per mettere in luce le tante attrattive di Campli, a 360°.

Un’ulteriore occasione per intessere legami di conoscenza con operatori del settore e gettare le basi per futuri progetti di incoming. Un’apertura al mondo della quale l’indotto turistico di Campli beneficerà senza dubbio nei prossimi anni.