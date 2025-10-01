CAMPLI: APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE UNA MOZIONE SU GAZA PROPOSTA DALL’OPPOSIZIONE

CAMPLI – Nel corso dell’ultima seduta di ieri del Consiglio comunale di Campli (Teramo) è stata approvata all’unanimità la mozione presentata dal gruppo di opposizione “Svolta Campli” riguardante la situazione a Gaza.

Il testo, inizialmente presentato dalla minoranza e successivamente integrato con alcune modifiche proposte dalla maggioranza, ha trovato la condivisione di tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio. La mozione “ribadisce la necessità di fermare la guerra e il genocidio in corso, invoca il rilascio immediato degli ostaggi da parte di Hamas e sottolinea l’urgenza di una soluzione politica e diplomatica capace di riportare pace e sicurezza nell’area. Con questo voto, il consiglio comunale di Campli si unisce al crescente coro di enti locali e istituzioni che chiedono con forza la fine delle violenze e un impegno concreto della comunità internazionale per la pace e il rispetto dei diritti umani”.