CAMPLI: APPROVATO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SAN DONATO MARTIRE

CAMPLI – La Conferenza permanente ha approvato l’intervento di riparazione e rafforzamento locale della chiesa di San Donato martire, nella frazione di Paterno, a Campli (Teramo).

Tra gli interventi previsti – dal valore di 244.515,75 euro – ci sono la sostituzione dei presenti presidi antisismici fissi, il rinforzo strutturale del campanile a vela, la ristilatura armata dei giunti nella parte sommitale del campanile con muratura faccia a vista e ove necessario cuci e scuci, il consolidamento della volta a catino all’estradosso, stuccatura delle lesioni all’intradosso con ristabilimento della pellicola pittorica, la realizzazione di cordolo in muratura e conseguente rifacimento della copertura in legno, iniezioni sulla muratura nelle zone lesionate ed ove necessario interventi di cuci e scuci e la stilatura dei giunti di malta degradati in tutte le murature e ripresa della stilatura dei giunti nelle zone di muratura facciavista.

L’edificio, risalente alla fine del secolo XIX, presenta una struttura rettangolare regolare ad aula unica di ingombro massimo di circa 15,30 m x 7,00 m ed altezza massima di 8,90 m che termina con abside a pianta semi-circolare con sovrastante volta a catino (semi-calotta). La struttura portante è totalmente in pietra mista di piccole e medie dimensioni.

“Anche l’Abruzzo sta beneficiando del cambio di passo che abbiamo intrapreso e che ci sta portando ottimi risultati- dichiara in una nota il commissario straordinario sisma 2016 Guido Castelli – Per la proficua collaborazione ringrazio il presidente della Regione Marco Marsilio, il vescovo Lorenzo Leuzzi, l’Ufficio ricostruzione e il sindaco Federico Agostinelli“.