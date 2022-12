CAMPLI – Campli, in provincia di Teramo, si prepara a vivere la magia del Natale.

Eventi al via con il “Villaggio di Babbo Natale”, in programma per domenica 4 dicembre a partire dalle 15.30, in Piazza Madonna delle Vittorie a Sant’Onofrio.

Intanto cresce l’attesa per l’accensione dell’labero di Natale, in programma alle 17.