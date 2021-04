CAMPLI: “DISPONIBILI A OSPITARE UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE”

CAMPLI – “Siamo convinti che l’Ufficio Speciale della Ricostruzione debba restare a Teramo, il nostro capoluogo di Provincia”.

È quanto dichiara il sindaco di Campli, Federico Agostinelli, che aggiunge: “Non ho dubbi che questo accadrà e che il nostro territorio non sarà privato di un presidio così importante per la ricostruzione pubblica e privata. Tuttavia, qualora non dovessero concretizzarsi le condizioni per la cosiddetta cittadella della ricostruzione al Parco della Scienza di Teramo, siamo disponibili ad ospitare tutti gli uffici dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione a Campli. Abbiamo già individuato un edificio in centro storico che risponderebbe perfettamente alle esigenze dell’USR e del direttore, Vincenzo Rivera, a cui rinnoviamo stima e massima collaborazione”.