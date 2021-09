CAMPLI: DOMANI SCREENING ANTI-COVID SU STUDENTI PER RIENTRO A SCUOLA

CAMPLI – Tamponi sulla popolazione studentesca dell’Istituto Comprensivo di Campli e su tutto il personale scolastico, in vista del rientro a scuola, lunedì 13 settembre. Lo screening – in collaborazione con la ASL di Teramo – sarà svolto domani, domenica 12 settembre, dalle ore 8:30 alle 12:30 presso la Casa del Cittadino di Sant’Onofrio. A renderlo noto è il Sindaco di Campli, Federico Agostinelli, che dichiara:

“Stiamo lavorando per un rientro a scuola in sicurezza. Per farlo, lo screening è uno strumento centrale. Ringrazio l’assessore all’istruzione Valentina Di Francesco, il consigliere delegato Pietro Adriani e il Vicesindaco Antonio Francioni che, da medici, saranno impegnati direttamente insieme al dott. Luigi Di Re e al dott. Mauro Lepore“.

Lo screening riguarderà tutti gli studenti, ma anche gli insegnanti, gli assistenti educativi, il personale ATA, gli operatori delle mense e gli autisti degli scuolabus.