CAMPLI: E’ NATA BEATRICE, FIGLIA EX ASSESSORE REGIONALE QUARESIMALE E DELL’ARCHITETTO DI GIUSEPPE

CAMPLI – Fiocco rosa in casa dell’avvocato Pietro Quaresimale, ex assessore regionale al Sociale, oggi assessore comunale di Campli, in provincia di Teramo: mamma Claudia Di Giuseppe, architetto, ha partorito oggi all’ospedale di Teramo alle 8.50, Beatrice, di oltre 3,7 chili per 48,5 centimetri.

Grande anche la gioia dei nonni, Giuseppe Quaresimale e Luisa Ciccotelli, genitori di Pietro, e Giacomo Di Giuseppe e Teresa De Antoniis, genitori di Claudia.

Pietro Quaresimale, 5o anni, è stato sindaco di Campli, poi come detto assessore regionale al sociale e al Lavoro, in quota lega, partito da cui è uscito dopo la mancata rielezione alle regionali del marzo 2024, ed si e dunque candidato nella coalizione di centrodestra del sindaco Federico Agostinelli, alle comunali di Campli del 2024, risultando il secondo più votato in assoluto, edo ora riveste la carica di assessore con deleghe a Pnrr, Ricostruzione ed edilizia scolastica, Urbanistica · Marketing territoriale ed eventi.

A Claudia di Giuseppe e a Pietro Quaresimale i migliori auguri della redazione di Abruzzoweb.