CAMPLI: IL LINGUAGGIO ANTICO DEL CIBO TRA ARCHEOLOGIA E ANTROPOLOGIA

CAMPLI – Continua il progetto “IL LINGUAGGIO ANTICO DEL CIBO. PERCORSO DIDATTICO ED ESPERIENZIALE DI CONOSCENZA E CURIOSITÀ” ideato e realizzato dal gruppo “MUSA CONNESSIONI PER LA CULTURA”, concessionaria dei servizi relativi ai percorsi educativi e alle attività culturali e didattiche presso sei siti museali della Direzione Regionale Musei Abruzzo.

L’ampio progetto culturale, nato con lo scopo di promuovere la fruizione e la comunicazione del patrimonio culturale abruzzese anche attraverso in tema universale del cibo e dell’alimentazione, ha già all’attivo numerosi eventi ed iniziative nel Museo archeologico Nazionale di Campli (Teramo), al Castello Piccolomini di Celano, presso l’Abbazia di Santo Spirito al Morrone a Sulmona il Museo Casa natale di Gabriele d’Annunzio a Pescara e i due musei archeologici di Chieti, La Civitella e Villa Frigerj.

La prossima domenica, il 22 maggio, Aula Consiliare alle ore 16.45; Museo Archeologico ore 18.30, sarà l’occasione per conoscere come due discipline, l’archeologia e l’antropologia, lavorano per uno stesso scopo: ricostruire le modalità, le tipologie, gli usi e le credenze dell’alimentazione antica. L’antropologa Rita Vargiu, dell’Istituto Italiano di Antropologia, con il suo intervento “Dieta e condizioni di vita nelle popolazioni antiche” affronterà aspetti fondamentali della vita quotidiana attraverso i dati ricavati dalle analisi dei reperti osteologici; l’archeologa Valeria Acconcia, dell’Istituto Centrale di Archeologia, approfondirà il valore simbolico del cibo attraverso il “Banchetto e la ritualità funeraria nella necropoli di Campovalano”.

A seguire le relatrici ci accompagneranno in una visita nel Museo Archeologico di Campli per vedere da vicino i reperti protagonisti della giornata. A conclusione saranno offerti ai partecipanti dei “frammenti” di degustazione in stretta correlazione con la tematica trattata.

Appuntamento, quindi, alle 16.45 presso l’Aula Consiliare del Comune di Campli e successivamente, alle 18.30 al Museo Archeologico Nazionale di Campli.

La prenotazione è obbligatoria all’indirizzo mail infomusa@musabc.it o al numero 3485616363.