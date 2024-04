CAMPLI: IL SINDACO AGOSTINELLI ANNUNCIA SUI SOCIAL LA SUA RICANDIDATURA

CAMPLI – Con un messaggio pubblicato stamattina sui social il Sindaco di Campli (Teramo), Federico Agostinelli, ha ufficializzato la sua ricandidatura a primo cittadino.

Scrive Agostinelli: “Oggi voglio formalmente annunciarvi che – alle elezioni dell’8 e 9 giugno 2024 – sarò di nuovo candidato alla carica di Sindaco del Comune di Campli con la squadra e con gli amici con cui ho avuto l’onore e il privilegio di amministrare in questi 5 anni e con i quali continuerò ad impegnarmi per il bene di Campli. Da 20 anni il nostro Comune non conosce una vera continuità amministrativa. In 20 anni non c’è stato un Sindaco che, dopo il primo mandato, abbia continuato il proprio lavoro per altri 5 anni senza lasciare le cose a metà. Io e la mia squadra, al contrario, vogliamo farlo. Siamo forti e pronti”.