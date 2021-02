COVID: INIZIA DOMANI A CAMPLI LA CAMPAGNA VACCINALE, PRIMA GLI OVER 80

CAMPLI – Inizia domani a Campli in provincia di Teramo la campagna vaccinale contro il COVID-19. La prima fase vedrà coinvolti i cittadini ultra ottantenni già prenotati attraverso la piattaforma regionale. Le persone prenotate a Campli sono, ad oggi, 315 e saranno vaccinate in ordine di prenotazione.

Le vaccinazioni si svolgeranno presso il Centro Polispecialistico Farnese, in località La Traversa di Campli, secondo il seguente calendario:

– Mercoledì 17, dalle ore 13:45 alle 20:30;

– Sabato 20, dalle ore 8 alle 13 e dalle 14 alle 20

– Domenica 21, dalle ore 8 alle 13 e dalle 14 alle 20.

Per effettuare la vaccinazione è necessario essere muniti di carta d’identità valida, tessera sanitaria in corso di validità, elenco dei farmaci assunti e mascherina FFP2. I cittadini che non si sono ancora prenotati possono farlo al seguente link: https://sanita.regione.abruzzo.it/canale-prevenzione/vaccini/covid-19/interesse-os

Chi dovesse riscontare difficoltà a registrarsi in modo autonomo possono contattare i Servizi Sociali del Comune di Campli al seguente numero: 0861 5601279.

“Ad un anno di distanza dal primo caso di COVID-19 in Italia, iniziamo la campagna vaccinale organizzandoci in modo autonomo grazie alla disponibilità di medici del territorio” ha detto il Sindaco, Federico Agostinelli. “Ringrazio il Consigliere Delegato alla Sanità dott. Pietro Adriani per il coordinamento delle operazioni, il Vicesindaco Antonio Francioni e l’Assessore alle Politiche Sociali Valentina Di Francesco, insieme al dott. Luigi Di Re e al dott. Mauro Lepore che volontariamente si sono resi disponibili. Grazie alla ASL di Teramo, al Direttore Sanitario Maurizio Brucchi e al Direttore Generale Maurizio Di Giosia per il sostegno e la preziosa collaborazione”.

