CAMPLI: NUOVO POLO SCOLASTICO, AL VIA GARA D’APPALTO

CAMPLI – Parte la gara d’appalto per la costruzione del nuovo polo scolastico “Niccola Palma” di Campli (Teramo), che sorgerà a Piane Nocella.

Il bando sarà pubblico da domani mattina e, attraverso una procedura accelerata, permetterà di selezionare l’impresa che entro l’estate avvierà il cantiere.

“Oggi è una giornata storica per il nostro Comune – commenta in una nota il sindaco, Federico Agostinelli – È stato un percorso molto complesso. Siamo partiti con la gara per l’individuazione dei progettisti a cui è stato affidato il lavoro di progettazione. Poi il lungo e articolato lavoro per la definizione del progetto. Poi l’iter amministrativo per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie, l’approvazione e la validazione del progetto. Nel mezzo, le lentezze e le difficoltà della burocrazia italiana. Ma ce l’abbiamo fatta e oggi, finalmente, il nostro Comune ha un progetto pronto, validato e autorizzato per la costruzione di un polo scolastico antisismico ed eco-sostenibile”.

“Tutto questo – spiega ancora Agostinelli – è possibile anche grazie al lavoro di questa amministrazione che, in 5 anni, ha fatto aumentare i fondi a disposizione per il nuovo polo: per la nuova scuola media e la palestra siamo passati da 1,680 milioni del 2019 a 3,980 milioni di oggi; per la nuova scuola elementare da 1,6 milioni del 2019 a quasi 2,8 milioni di oggi”.

E conclude: “È un altro, forse il più importante, impegno mantenuto su cui continueremo a lavorare in modo da completare il nostro progetto per il futuro della scuola e dei ragazzi del nostro Comune”.