CAMPLI: OPPOSIZIONE, “I RISULTATI DEGLI ACCERTAMENTI IMU E TARI SONO DISASTROSI”

“I risultati degli accertamenti IMU 2012 – 2016 e Tasi 2014 – 2016 del Comune di Campli confermano che il sindaco Agostinelli in 8 anni, in cui ha ricoperto prima il ruolo di assessore al personale e al bilancio e poi di Sindaco, non è riuscito a garantire l’efficienza dell’azione amministrativa, ma ha contribuito a rendere fragile un bilancio su cui continuiamo ad avere seri timori”.

Così il gruppo di opposizione Ricostruiamo Campli., con i consiglieri Maurizio Di Stefano, Simone Iampieri, Alessia Di Giovanni e Davide Cordoni.

“Il Comune di Campli, inviando più di 3.500 accertamenti, si aspettava di incassare oltre 1 milione e mezzo di euro. Tuttavia, le entrate effettive sono state di circa 200.000 euro, poco più del 10% del previsto. Inoltre, per ottenere questo magro incasso, il Comune ha affrontato un costo per la spedizione delle raccomandate di 18.489 euro”, si legge nella nota.

Ma il dato che più preoccupa l’opposizione “riguarda il numero degli accertamenti annullati: ben 426. Questa importante massa di errori ha creato notevoli disagi alla popolazione, infatti, sono stati centinaia i cittadini in fila all’ufficio tributi per dimostrare di essere in regola e, purtroppo, molti di loro, non riuscendo a provare per vari motivi il pagamento, sono stati costretti a pagare due volte.