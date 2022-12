CAMPLI: “PATERNO DIVENTA BETLEMME”, IL 26 DICEMBRE IL PRESEPE VIVENTE

CAMPLI – “Per questo Natale, con il sostegno del Comune Campli (Teramo) abbiamo deciso di richiamare a ‘casa’ tutti gli originari e coinvolgere i residenti di tutte le età per un fantastico evento all’insegna dell’unione organizzando quindi tra le vie del borgo un PRESEPE VIVENTE caratterizzato dai mestieri e dalle produzioni che hanno davvero forgiato Paterno negli anni, si pensi quindi alla vendemmia, la pasta fatta a mano , il ricamo, i cesti di vimini, la preparazione del formaggio, del sapone e tanto altro proprio come si faceva un tempo; tutto questo in un contesto reale: fondaci e cantine autentiche e realmente utilizzate per lo scopo”.

Lo annuncia l’Associazione culturale “Villa Paterno nel cuore”.

Appuntamento il 26 dicembre, dalle 18 alle 21, “lasso di tempo in cui il borgo tornerà a respirare l’aria delle sue radici”. Alle 20.30 un piccolo spettacolo nei pressi della natività con la sfilata dei figuranti accompagnata dal racconto dedicato al contesto del nostro nuovo parroco Don Luca Ruggeri, quindi l’arrivo dei Re Magi.