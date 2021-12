CAMPLI, SCHIANTO IN GALLERIA: UN 49ENNE E UN 27ENNE RICOVERATI IN PROGNOSI RISERVATA

CAMPLI – Due uomini, un 49enne di origini cinesi e un 27enne residente a Teramo, sono rimasti feriti ieri in uno schianto frontale, nella galleria Piancarani, sulla strada provinciale 3, nel territorio di Campli.

Nell’incidente sono rimasti coinvolte una Volkswagen Passat e una Ford Fiesta che si sono scontrate frontalmente. Alla guida della Passat si trovava un 49enne di origini cinesi, mentre la Fiesta era condotta da un ragazzo 27enne residente a Teramo.

Si legge sul quotidiano Il Centro che sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118 i vigili del fuoco e i carabinieri di Campli e Civitella del Tronto.

I feriti sono stati immediatamente trasportati in ospedale, dove sono stati ricoverati in prognosi riservata, mentre i vigili del fuoco hanno proceduto a mettere in sicurezza le vetture. I militari, infine, sono stati impegnati nei rilievi del caso e nel regolare il traffico, sulla strada provinciale, rimasta chiusa per circa due ore, fino al termine di tutte le operazioni di intervento e i rilievi dell’incidente.

In base a una prima ricostruzione, probabilmente la Passat, alla cui guida c’era il 49enne, possa aver invaso l’altra corsia scontrandosi frontalmente con l’altra macchina che proveniva in senso opposto: l’impatto tra i due mezzi è stato molto violento.