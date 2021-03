CAMPLI: SI E’ SPENTO CARLO DI ANTONIO, DIRETTORE DI PRODUZIONE DI LA7

TERAMO – Si è spento a 60 anni Carlo Di Antonio, storico direttore di produzione delle trasmissioni di LA7. Originario di Campli, in provincia di Teramo, era persona di grande cultura e spessore umano. Combatteva da tempo contro una grave malattia. Lascia la madre Italia, la sorella Elvia e il fratello Antonio, e tanti amici e persone che gli hanno voluto bene e hanno ammirato il suo talento. I funerali si svolgeranno oggi nella sua Campli alle ore 15.

Ieri su La7, in apertura della trasmissione L’Aria che Tira, la conduttrice Myrta Merlino, ha voluto ricordare con parole commosse Carlo Di Antonio.

“Quando iniziammo questa trasmissione 10 anni fa eravamo un piccolo gruppo per una piccola trasmissione, avevamo tante speranze e poche certezze – ha detto Merlino -. Oggi devo dire, con orgoglio, che siamo un grande gruppo, questo programma è una certezza per tutti noi. Allora c’era Carlo Di Antonio, un direzione di produzione che è stato molto importante per tutti noi, una colonna, sapevamo di avere qualcuno in regia cui poterci sempre affidare”.

“Una persona speciale, mite, preparata – ha aggiunto -. Oggi Carlo non c’è più e per tutti noi è davvero un grande dolore. Voglio dirgli che lo ringraziamo con il cuore di esserci stato sempre e comunque in questi mesi difficili. Lo abbracciamo con tutto il cuore e lo ricorderemo per sempre”.