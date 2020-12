CAMPLI: UNA MOZIONE PER DIFENDERE LE FILIALI DELLA BANCA POPOLARE DI BARI

CAMPLI – “Mentre continua la lotta alla pandemia, sono anche altri i problemi che affliggono il nostro territorio. In questo momento è prioritario scongiurare la chiusura delle filiali della Banca Popolare di Bari presenti nel nostro comune. Per questo motivo abbiamo presentato una mozione per impegnare sindaco e consiglio Comunale a difendere su tutti i fronti possibili il mantenimento dei due sportelli”.

E’ quanto scrivono in una nota i consiglieri al comune di Campli Maurizio Di Stefano, Simone Iampieri, Alessia Di Giovanni e Davide Cordoni.

“Anche la chiusura di una sola delle due filiali sarebbe un colpo mortale per il nostro comune, in quanto le due filiali servono zone diverse del territorio. La parte pedemontana del territorio comunale si affida alla filiale di Campli, me la zona più vicina alla Val Vibrata si serve della filiale di Sant’Onofrio”, aggiungono.

“L’eventuale chiusura di una delle due filiali comporterebbe una desertificazione di una parte del territorio per quanto riguarda i servizi bancari. Sarebbe anche un grave danno per i cittadini, soprattutto quelli più anziani, per le categorie più deboli, per chi ha difficoltà nell’effettuare spostamenti e per le famiglie indigenti, che dovranno affrontare ulteriori costi per gli spostamenti o saranno, purtroppo, costretti a rinunciare ai servizi bancari e ad eventuali sostegni economici”.

“Non è da dimenticare inoltre l’impossibilità di rilanciare il tessuto economico ed imprenditoriale, che a partire dal 2021, attraverso il piano Recovery Fund, avrà necessità del sistema bancario al fine di sviluppare progetti ed usufruire delle agevolazioni previste”, concludono.

