CAMPLI, VACCINATO IL 25 PER CENTO DELLA POPOLAZIONE: “DISPONIBILI PER SOMMINISTRAZIONI A DOMICILIO”

CAMPLI – Sono stati circa 1.000, tra gli over 80 e i fragili, i cittadini del Comune di Campli vaccinati questa settimana.

Nel complesso, considerando tutti gli over 80 già vaccinati e gli altri cittadini appartenenti alle categorie finora coinvolte nella vaccinazione, nel Comune di Campli è stato vaccinato circa il 25% della popolazione.

“Le operazioni si sono svolte nel migliore dei modi presso il Centro Polispecialistico Farnese che ringrazio per la grande disponibilità – spiega il sindaco, Federico Agostinelli – Abbiamo già comunicato alla Asl di Teramo la nostra disponibilità ad occuparci anche della vaccinazione dei cittadini allettati. A Campli le operazioni vaccinali si sono svolte in modo estremante efficiente. Vogliamo continuare a garantire il nostro sostegno alla Asl di Teramo per velocizzare ulteriormente le procedure. Ringrazio tutti i medici, i volontari e gli operatori, coordinati dal delegato alla Sanità, Pietro Adriani, che hanno reso possibile le operazioni”.