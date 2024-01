CAMPO DI GIOVE SCALDA I MOTORI: DEL MASTRO, “PRONTI A RIAPRIRE GLI IMPIANTI”

CAMPO DI GIOVE, – Il centro peligno di Campo Di Giove è pronto ad aprire gli impianti sciistici. Ad annunciarlo è il consigliere comunale, Mattia Del Mastro.

“Speriamo di poter sciare in quota, alla base dell’impianto serve una buona nevicata. In ogni caso ci stiamo predisponendo per l’apertura nel prossimo week end”- spiega Del Mastro ricordando che gli impianti erano stati già oggetto di collaudo nei mesi scorsi. Il comprensorio sciistico Campo di Giove – Majella occidentale si trova in provincia dell’Aquila. Per lo sci e lo snowboard sono disponibili 7,5 km di piste. 4 impianti trasportano gli sciatori. Il comprensorio di sport invernali si trova ad un’altitudine tra i 1.150 e i 2.016 m. La stagione in paese è partita sotto i migliori auspici grazie ai mercatini di Natale che hanno fatto registrare, da fine novembre a gennaio, circa 35 mila presenze. “Ora dobbiamo valorizzare la neve e per il prossimo week end contiamo di aprire le piste”- concludono dal comune.