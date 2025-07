CAMPO DI PADEL NELLA FRAZIONE AQUILANA DI PRETURO: VITTORINI, “EX SCUOLA SARA’ CENTRO AGGREGATIVO”

L’AQUILA -Proseguono i lavori nella frazione aquilana di Preturo, dove l’ex scuola elementare è oggetto di un importante intervento di rifunzionalizzazione. Il progetto, già in corso, restituirà alla comunità un edificio riqualificato e destinato a diventare un centro aggregativo a vocazione culturale, sociale e sportiva.

L’intervento è finanziato attraverso i fondi del Piano Nazionale Complementare (PNC), per un importo complessivo di 470.000 euro.

«Con un investimento iniziale di 400.000 euro – spiega Livio Vittorini, presidente della Commissione Bilancio del Comune dell’Aquila – abbiamo avviato un’opera strategica per il rilancio di queste frazioni. A questa cifra si sono aggiunti ulteriori 70.000 euro, ottenuti grazie a un costante impegno dell’amministrazione Biondi, in sinergia con l’Usra, nell’ambito dell’Ordinanza 109/2024 a firma del Commissario Guido Castelli, strumento fondamentale per integrare e rafforzare gli investimenti destinati al centro storico, alle periferie e alle frazioni.»

Con le risorse disponibili sono già in fase di ultimazione i lavori di rifunzionalizzazione dell’edificio, mentre l’intervento per la realizzazione del nuovo campo da padel prenderà il via a brevissimo, insieme al completamento delle sistemazioni esterne. L’obiettivo è creare uno spazio moderno, accessibile e pienamente fruibile da tutta la comunità. «La volontà dell’amministrazione – prosegue Vittorini – è quella di sviluppare nelle frazioni centri di aggregazione generazionale, partendo dal recupero di edifici già esistenti, adeguati sotto il profilo sismico ed energetico, in una logica di sostenibilità e resilienza.»

Un intervento che si inserisce in una più ampia visione strategica: quella di una ricostruzione non solo fisica ma anche sociale e comunitaria, in cui la rigenerazione degli impianti sportivi e degli edifici comunali diventa simbolo virtuoso di una rinascita concreta e inclusiva.