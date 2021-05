CAMPO IMPERATORE: “A MAGGIO SBARRE ANCORA ABBASSATE, E NON SI COMPRENDE IL MOTIVO”

L’AQUILA – “Ma perché le sbarre l’11 maggio sono ancora abbassate? Che rischio si corre ad attraversare in auto Campo Imperatore, ora che non c’è più neve?”

A protestare è un lettore che invia la foto della sbarra ancora abbassata in località Lago Racollo, lungo la strada che collega santo Stefano e gli altopiani. Sbarre chiuse anche a Fonte Vetica, nel cuore dell’altopiano, e a Monte Cristo, lungo la strada che collega il versante aquilano agli impianti da sci. Il punto però spiega il lettore è che “le macchine transitano lo stesso, percorrendo pochi metri attraverso una sterrata, accessibile a tutte le auto, sia a Fonte Vetica e che a Lago Racollo, e ci sono fuoristrada che ne approfittano anche per scorrazzare sui prati nel bel mezzo della fioritura dei crocus, nel cuore del Parco nazionale. Una ragione in più per alzare quelle sbarre”