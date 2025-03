CAMPO IMPERATORE: DAL COMUNE DELL’AQUILA 2 MILIONI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE

L’AQUILA – “Ammonta a oltre 2 milioni di euro la somma che il Comune dell’Aquila impegna per la riqualificazione e la ristrutturazione di strutture e servizi dedicati alla stazione sciistica di Campo Imperatore, sul Gran Sasso”. A darne l’annuncio con una nota sono il consigliere comunale con delega allo Sviluppo del Gran Sasso Luigi Faccia e Livio Vittorini, presidente della commissione consiliare Bilancio e referente del sindaco Pierluigi Biondi nel gruppo di lavoro per il Gran Sasso.

Spiegano i due consiglieri: “1,2 milioni di euro saranno impiegati per opere di manutenzione straordinaria dell’hotel Cristallo a Fonte Cerreto. La restante somma, pari a 1 milione di euro, servirà per la copertura dell’ostello e i lavori di ristrutturazione del tunnel che collega, all’arrivo a monte, la funivia con le piste da sci”.

“Uno sforzo importante dell’Amministrazione, compiuto mediante l’utilizzo di fondi Cipe (attuale Cipess) e il recupero di economie non utilizzate dal programma di finanziamento ReStart1, che testimonia il sostegno e la vicinanza alla nostra montagna, al Centro turistico del Gran Sasso guidato dall’avvocato Gianluca Museo e a tutti gli operatori”, aggiungono Faccia e Vittorini.

“Un piano di lavoro sinergico con tanti Enti, tra cui la Provincia, che procederà in parallelo con la già prevista sostituzione delle quattro funi portanti della funivia su cui il Comune ha impiegato 4 milioni di euro di fondi propri. La sostituzione, come da programma, inizierà in primavera, a chiusura della stagione sciistica che sta registrando numeri in crescita decisa ed esponenziale”.