CAMPO IMPERATORE: D’ANGELO (FI), “GRAZIE A AUTOPARCO E DIPENDENTI CTGS PER LAVORO CHE SVOLGONO”

L’AQUILA – “Ringrazio pubblicamente il settore autoparco, il suo dirigente e i suoi dipendenti, per avere con celerità e solerzia rara, accolto in tempo reale la mia richiesta di intervento per permettere che le piste da sci di Campo Imperatore siano ripristinate con la neve riportata dagli accumuli dovuti al vento”.

Lo dichiara in una nota Daniele D’Angelo, consigliere comunale di Forza Italia, che aggiunge: “Con queste alte temperature la neve è troppo acquosa per essere trasportata con i gatti delle nevi, ma fortunatamente l’autoparco è dotato di un Unimog, un macchinario in grado di prendere questo tipo di neve e trasportarlo sulle piste”.

“Ma oltre al ringraziamento, va sottolineata l’abnegazione e l’attaccamento alla città di queste persone che a seguito della mia richiesta hanno inziato immediatamente ad apporre delle modifiche al macchinario che di solito viene usato per la sabbia o la terra”.

“Domani questa unità sarà operativa sulle pista di campo imperatore e vedrà un lavoro in sinergia tra i dipendenti del Centro Turistico del Gran Sasso, a cui si aggiunge la mia stima per il lavoro che svolgono per la nostra amata città lavorando a volte in condizioni proibitive, e i dipendenti dell’autoparco, che grazie alla loro altissima specializzazione nel campo porterà neve sulle piste per permettere agli aquilani ed ai turisti di sciare nel massimo confort con piste coperte e performanti”, conclude.