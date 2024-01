CAMPO IMPERATORE: DE MATTEIS (FI), “GRAZIE A PARKELLER SI PUO’ SCIARE, LUI VERO UOMO DI MONTAGNA”

L’AQUILA – “Accade di solito che persone dignitose e silenziose, i veri montanari parlino poco e agiscano con fatti concreti. Daniele D’Angelo, Parkeller, per tutti, uno che di montagna ne sa davvero, per il suo lavoro per la sua passione per i suoi trascorsi, abbia avuto due giorni fa l’idea geniale di concerto con gli uomini dell’Autoparco comunale e con l’aiuto degli operai del Ctgs di utilizzare dei mezzi, gli Unimog, utili e adatti al trasporto della neve sulle piste poco innevate di Campo Imperatore. Se oggi domani si scia è perché un montanaro vero ruvido ma intelligente ha trovato le soluzioni giuste. Grazie Daniele da parte di chi parla poco ma sa agire senza clamore e chiacchiere”.

Lo dichiara in una nota Giorgio De Matteis, vice coordinatore provinciale aquilano di Forza Italia.